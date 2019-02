Femeie la 52 de ani: Halle Berry, apariție senzațională pe stradă, la Los Angeles

Vârsta nu lasă niciun semn pe chipul și pe trupul ei: Cea mai recentă apariție a vedetei este de domeniul incredibilului.

La vârsta ei, nu are rivală: Halle Berry arată excepțional și oricât am încerca să ne obișnuim cu asta, actrița ne surprinde de fiecare dată cu fizicul ei impresionant. Niciun adjectiv nu-i de ajuns când încerci să-i descrii aspectul care debordează de tinerețe și vitalitate și doar superlativul redă perfect felul admirabil în care această femeie pare să întinerească cu fiecare an pe care îl adaugă.



Fie că pășește pe covorul roșu, la evenimentele de gală la care participă, fie că trage din greu la sală, fie că pur și simplu merge pe stradă, așa cum a făcut deunăzi, la Los Angeles, Halle Berry atrage imediat toate privirile. Iar miercuri a reușit din nou să șocheze cu aspectul său ireal de tânăr.



Îmbrăcată într-o rochie imprimeu care imita pielea de leopard peste care purta o tunică lungă de culoare neagră, vedeta a fost fotografiată pe o stradă din Los Angeles, în timp ce discuta cu o pritenă. Ținuta sa era completată de cizmele negre din piele întoarsă, lungi peste genunchi, care îi dădeau un aer sexy, în încercarea de a se încălzi puțin după ce temperatura a scăzut în Orașul Îngerilor. Cu pletele vopsite în nuanța caramel lăsate să-i curgă pe umeri, Halle Berry părea o femeie de 30 de ani, nici măcar de 40, darămite de 50 plus.



Explicația pentru aspectul incredibil al actriței nu stă doar în moștenirea genetică, ci și în stilul ei de viață, bazat pe o dietă sănătoasă și mai ales pe mult sport. Vedeta a declarat pentru Us Weekly că acum se simte mai bine ca oricând: "Sunt în cea mai bună formă din viața mea", a spus ea, explicând că unul dintre factorii acestei reușite este dieta ketogenică, bazată pe grăsimi, proteine și carbohidrați, și antrenamentele de fitness pe care le face aproape zilnic.



Un alt factor esențial în evoluția actriței este antrenorul ei personal cu care lucrează de mai bine de trei ani, Peter Lee Thomas, cel care îi ridică tot timpul provocările la sală.

Vedeta spune că el i-a schimbat viața și este "arma ei secretă".La rândul lui, Peter spune despre celebra lui clientă că este un caz special:, a declarat el.Halle Berry îi ține constant la curent cu antrenamentele ei cei 3,5 milioane de admiratori de pe Instagram.Peter Lee Thomas a dezvăluit pentru E! News care este secretul aspectului incredibil al actriței:, a adăugat antrenorul.Cei doi se pregătesc împreună cinci zile pe săptămână, iar antrenorul a ţinut s-o laude pe Halle Berry pentru seriozitatea cu care se pregăteşte, fără să se plângă sau să încerce să evite provocările dificile:, a spus el.