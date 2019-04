Trecutul neștiut al celei mai frumoase femei de la Hollywood: Audrey Hepburn, eroina de război care a luptat în secret contra naziștilor

De la 12 până la 15 ani, Audrey Hepburn a riscat să fie împușcată de naziști pentru acțiunile sale de sabotaj. O nouă carte dezvăluie că ea a fost o eroină de război.

Prințesa Hollywoodului, femeia care avea să cucerească întreaga lume cu frumusețea ei pură, perfectă, a fost o eroină secretă care și-a riscat viața luptând așa cum putea contra naziștilor. Este dezvăluirea pe care o face o carte lansată recent.



Actrița a păstrat tăcerea cu privire la viața ei în anii războiului, oferind puține detalii despre trecutul său în interviurile pe care le-a acordat înainte de a muri de cancer în 1993, la vârsta de 63 de ani, notează Daily Mail. Dar în cartea "Dutch Girl: Audrey Hepburn and World War II" ("Fata olandeză: Audrey Hepburn și Al Doilea Război Mondial"), scriitorul Robert Matzen arată cum ea a riscat să fie împușcată pentru sabotarea trupelor hitleriste, devenind o eroină a Rezistenței olandeze.



De la vârsta de 12 ani până la 15 ani, Hepburn a trăit în satul Velp cu mama sa olandeză, baroneasa Ella van Heemstra. Se întâmpla între anii 1942 și 1945, ani grei pentru poporul olandez, aflat sub ocupație nazistă.



Un parașutist britanic a fost ascuns în casa familiei după bătălia de la Arnhem, în septembrie 1944, de un lider important al Rezistenței olandeze. Soldatul englez a stat în pivniță cam o săptămână, iar mama lui Audrey i-a trimis o stică de șampanie cu o noapte înainte ca el să fie extras. "Pentru bietul ofițer britanic care era atât de slab", a scris mama viitoarei actrițe pe un bilet.



Povestea a fost relatată de fiul actriței, Luca Dotti, în vârstă de 49 de ani: "Mama mi-a zis că a fost incitant pentru ea. A fost riscant, el era un străin în uniformă, un salvator, un cavaler și un erou." Dotti a adăugat că mama lui se temea că toată familia ei ar fi putut fi împușcată dacă erau prinși.



Matzen nu a reușit să descopere identitatea parașutistului pe care Audrey Hepburn l-a protejat, dar crede că acesta a fost un militar britanic, maiorul Anthony Deane-Drummond. El a fost capturat de trupele adverse, dar a scăpat și a stat ascuns 11 zile într-un dulap. Deane-Drummond a căpătat atunci în satul Velp faima unui Houdini.

Metzen speculează că Hepburn a ținut secretă povestea din anumite motive, unul dintre acestea fiind că ea nu a dorit să atragă atenția asupra faptului că mama sa a fost simpatizantă a nazismului înainte de izbucnirea războiului. Audrey se temea că acest detaliu i-ar fi distrus cariera și a preferat să nu-și prezinte public rolul pe care l-a jucat în timpul războiului.Cartea care adună mai multe mărturii ale vecinilor care au supraviețuit dezvăluie, totodată, că Hepburn a ajutat în mai multe feluri Rezistența. Ea era însărcinată cu furnizarea hranei și a mesajelor adresate parașutiștilor după operațiunea Market Garden, o tentativă eșuată a britanicilor de a invada Germania prin trecerea sub control a podurilor din Olanda.Hepburn dansa la întâlnirile secrete pentru a aduna bani pentru Rezistență și ducea ziarele mișcării, o publicație interzistă de trupele de ocupație, susține Metzen.

Câteva mărturii importante și foarte credibile despre anii de război din viața marii actrițe îi aparțin fiului ei.

Luca Dotti a prezentat câteva detalii necunoscute publicului în cartea dedicată mamei sale, "Audrey at Home, Memories of My Mother's Kitchen", volum pe care l-a numit "o biografie a mesei din bucătărie" și care include rețetele și mesele ei preferate.În anii 1944-1945, ocupanţii nazişti au înfometat peste patru milioane de olandezi, iar Audrey, care era o biată fetiţă subnutrită, a scăpat ca prin minune de la o moarte sigură. Casa ei din Arnhem a fost distrusă de bombardamente, tatăl său dispăruse, rudele sale fuseseră împuşcate şi deportate, iar ea trebuia tot timpul să se ferească de bombele pe care aliaţii le aruncau peste poziţiile germanilor.Meniul ei eminamente vegetarian consta în andive, urzici și bulbi de lalele. Și multă apă, ca să se simtă sătulă., a povestit Audrey.