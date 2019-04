Charlize Theron, șocant de singură și de sinceră. Vedeta, comparată cu un taxi: „Încă am beculețul aprins!“

Actrița confirmă că își caută un iubit după ce a mărturisit că este șocant de singură și se află în căutarea bărbatului potrivit.

Charlize Theron a dezvăluit că a început să atragă atenția bărbaților după ce în urmă cu o săptămână a mărturisit că este șocant de singură. Într-un interviu cu Sam Rubin, de la postul KTLA- TV, actrița a fost comparată în glumă cu un taxi, iar ea a dus ideea mai departe.



În urmă cu o săptămână, Charlize a mărturisit pentru Entertainment Tonight că este "șocant de disponibilă" și că "cineva trebuie să se ridice și să o scoată de pe piață".



În timpul interviului pe care l-a susținut împreună cu colegul din "Seth Rogen" Seth Rogen, Charlize a fost întrebată dacă mai e valabilă dezvăluirea ei, că este "șocant de disponibilă". Abia abținându-se să nu izbucnească în râs, actrița a spus că își asumă toată răspunderea pentru tot ce ar decurge din afirmația pe care a făcut-o, dar a admis că a început să aibă câteva reacții. Întrebată dacă a avut niște răspunsuri pozitive, ea a spus: "Da, au fost, asta-i partea bună."

Sam a vrut să știe dacă își caută în continuare un partener, dar a spus-o într-un mod neașteptat, chiar riscant, întrebând-o în glumă dacă mai are lumina de taxi aprinsă, iar Charlize și Seth au spus că n-au mai auzit vorba asta până acum.

, a răspuns ea râzând.Actrița care are doi copii adoptați, August și Jackson, a avut la mijlocul anilor 1990 o relaţie de doi ani cu actorul Craig Bierko, iar, din 1997 până în 2001, o relaţie cu Stephen Jenkins, solistul trupei Third Eye Blind. Ea a început apoi o relaţie cu actorul irlandez Stuart Townsend, alături de care a jucat în filmele "Trapped" (2002) şi "Head in the Clouds" (2004).Cei doi actori s-au despărţit în ianuarie 2010, după aproape nouă ani petrecuţi împreună.După relația temporară cu Sean Penn, despre Charlize Theron s-a scris că ar fi avut o relație cu actorul suedez Alexander Skarsgard, iar în ianuarie au apărut speculații despre o relație cu Brad Pitt, cei doi fiind văzuți discutând la o petrecere.Foto: Hepta