Imaginea incredibilă pe care Brooke Burke a îndrăznit să o posteze pe Instagram, la 47 de ani: „Mi-a luat ceva timp să-mi fac curaj“

Vedeta din "Baywatch" arată ca la 20 de ani într-o fotografie îndrăzneață pe care a postat-o pe Instagram.

Brooke Burke face senzație pe Instagram , după ce luni dimineață a postat o imagine în care apare aproape dezbrăcată. Cu un corp perfect lucrat la sală și bronzat, ea s-a lăsat fotografiată din lateral, în timp ce stă întinsă pe parchet, cu mușchii încordați, acoperită doar cu un maiou roz și manșete de aceeași culoare la încheieturile mâinilor și picioarelor.Modelul și actrița în vârstă de 47 de ani a mărturisit că nu i-a fost ușor să publice fotografia., a scris ea pe rețeaua de socializare., a adăugat ea.Imaginea face parte dintr-o ședință foto realizată de fotografa Sarah Orbanic și de stilista Isabelle Sabel.Vedeta din "Baywatch" postează periodic pe Instagram imagini și înregistrări video realizate în sala de fitness, în care își etalează corpul incredibil de tonifiat, notează Daily Mail Cariera sa a debutat la începutul anilor '90, când a lucrat pentru câteva campanii de promovare ale unor colecții de lenjerie, înainte de a deveni cunoscută ca prezentatoare a emisiunii "Wild On!", difuzată de E!. După ce a câștigat trofeul celui de-al șaptelea sezon al show-ului "Dancing With The Stars", Burke a primit un rol de gazdă al sezonului zece. Ea a încheiat colaborarea cu programul postului ABC în 2014.Brooke Burke a fost căsătorită cu chirurgul estetician Garth Fisher, de care a divorțat în 2005. Ei au două fete, Neriah și Sierra.În 2006, Brooke a început o relație cu actorul David Charvet, cu care s-a căsătorit în august 2011 și cu care are doi copii - Shaya Braven Charvet, în vârstă de 10 ani, și Heaven Rain Charvet, în vârstă de 12 ani - și au anunțat recent că au decis să se despartă.