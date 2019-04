Acasă la Joseph Gordon-Levitt: Starul își vinde vila din Los Angeles cu un profit mic

Actorul în vârstă de 38 de ani își vinde vila istorică, construită în Los Angeles în 1940, cu un preț de 3,85 milioane de dolari.

Joseph Gordon-Levitt a cumpărat proprietatea din Franklin Hills, construită în stil ranch, în 2015, cu 3,25 milioane de dolari. După nici trei ani, el s-a hotărât să o vândă și cere cu 600.000 de dolari mai mult, relatează Page Six.



Vila în formă de U are patru dormitoare și patru băi în care predomină culorile pastelate. Casa principală a fost proiectată inițial în 1940 de arhitectul Arthur Hawes și renovată în 1946 de Paul Williams.



Cu o suprafață de 350 de metri pătrați, locuința are mobilierul original, tavane înalte și un șemineu mare cu fațadă din cărămidă roșie, lângă care se află un bar.

Casa fără etaj este luminoasă și are o curte spațioasă cu piscină., a declarat agentul imobiliar Courtney N. Smith de la agenția Compass., a adăugat Smith.