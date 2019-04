Candice Swanepoel, cea mai în formă mamă: Vedeta încinge atmosfera cu poze pline de culoare

Modelul e în formă după ce a născut al doilea copil. Candice Swanepoel aduce vara cu un pictorial plin de culoare în care își etalează silueta perfectă.

Chiar dacă are doi copii, Candice Swanepoel nu renunță la modelling. După o pauză de câteva luni, supermodelul a revenit la treabă și își încântă admiratorii cu o ședință foto în care își etalează silueta impecabilă.Swanepoel a postat sâmbătă mai multe imagini pe pagina sa de Instagram, urmărită de 13,3 milioane de fani. Modelul în vârstă de 30 de ani a pozat în bikini galbeni, cu un top îngust de aceeași culoare și cu o pălărie cu imprimeu în dungi alb-negru, într-o campanie de promovare a colecției sale de costume de baie, Tropic Of C, care se bucură de succes, scrie ziarul britanic Daily Mail . Candice a pozat pentru câteva cadre pline de culoare, care îi scot în evidență silueta perfectă și posteriorul.Candice Swanepoel a pozat în Brazilia pentru a doua campanie a acestei colecții.Unul dintre "îngerii" Victoria's Secret, Swanepoel a defilat pe podium la show-ul din noiembrie al acestei case de modă, după ce în luna iunie a născut a doua oară. Ea a devenit mama unui băiețel, Ariel. Modelul mai are un fiu, Anaca, în vârstă de doi ani, cu fostul ei logodnic, Hermann Nicoli.Candice a declarat că revenirea sa rapidă în formă se datorează pregătirii de dinaintea show-urilor, când combină regimul strict de fitness cu stresul de zi cu zi al creșterii copiilor., a spus ea.Swanepoel și Nicoli s-au cunoscut la Paris, când ea avea 17 ani, iar el 23, și s-au logodit în august 2015, dar s-au despărțit în luna noiembrie. Vedeta și-a lansat anul trecut propria colecție de costume de baie, iar cel mai bun pentru a o promova nu putea fi decât ea însăși.Foto: Daily Mail