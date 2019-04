Curs gratuit de prim ajutor pentru micuți, la Sun Plaza

Este foarte important ca părinții să știe cum să ofere primul ajutor copilului atunci când apar situații de urgență. Formatorii Fundatiei pentru S.M.U.R.D. vor susține un curs gratuit de prim ajutor pediatric, care va avea loc pe 20 aprilie la Sun Plaza!

Acest curs de prim ajutor pediatric este primul din cadrul conceptului Sun Help care a fost gândit ca o serie de workshop-uri pe diverse teme adresate comunității, în care se îmbină partea teroretică cu cea practică. Se adresează persoanelor care doresc să aibă acces la informații utile, necesare în viața de zi cu zi. Astfel vor avea ocazia să participe gratuit la cursuri de prim ajutor pentru adulți/copii/animale, cursuri de supraviețuire în caz de cataclisme naturale sau la cursuri de formare profesională.



Dacă ești părinte trebuie să știi cum să-i oferi primul ajutor copilului tău atunci când apar situații neprevăzute! Viața ne pune în fața celor mai mari provocări, însă atunci când vine vorba despre sănătatea copilului tău este bine să reacționezi prompt și rapid. Acum ai ocazia să înveți de la formatorii Fundatiei pentru S.M.U.R.D. cum trebuie să reacționezi în fața unei urgențe, participând la cursul gratuit de prim ajutor pentru micuți.



Cursul va aborda primul ajutor la copilul de sub 1 an (sugar) și la copilul de peste 1 an, fiind recomandat atât părințior cât și femeilor însărcinate. Timp de două ore și jumătate, formatorii Fundației S.M.U.R.D. vor explica pe înțelesul tuturor noțiunile teoretice despre primul ajutor, continuând apoi cu o demonstrație practică în care sunt implicați toți cursanții.



''Recunoașterea rapidă a unei situații de urgență împreună cu o intervenție adecvată a celor din jur, fac, în minutele premergătoare sosirii echipajelor de urgență, o reală diferență între viață și moarte, mai ales dacă este vorba de un stop cardiac. Participă la curs, învață să acorzi primul ajutor de la Formatorii Fundației pentru S.M.U.R.D. și vei putea salva viața cuiva drag.'' spune dr. Raed Arafat, Secretar de Stat în Ministerul Afacerilor Interne, Şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă



Cursul de prim ajutor pentru micuți va avea loc pe 20 aprilie începând cu ora 10:30, în Sun Plaza, la etajul 1, zona centrală.

Intrarea este gratuită, dar trebuie să te înscrii completând formularul de aici: https://www.sun-plaza.ro/sunhelp



Evenimentul se va întinde pe parcursul întregii zile, fiind structurat pe trei serii de curs a câte două ore și jumătate fiecare. Pentru fiecare serie sunt disponibile câte 50 de locuri. Fiecare curs va avea o parte teroretică și una practică, iar la final cursanții vor primi o diplomă de participare și un mini-kit de prim ajutor.



Pentru a sustine eforturile Fundației pentru S.M.U.R.D., Sun Plaza donează Fundației pentru S.M.U.R.D. un set complet de manechine de resuscitare pentru fiecare grupă de vârstă în parte.