Soția lui Michael Schumacher, într-un mesaj emoționant: „E un luptător și nu se dă bătut“

Corinna Schumacher a făcut o mărturisire neașteptată despre situația soțului ei, după accidentul de schi care i-a schimbat viața.

Soția fostului campion mondial de Formula 1 a făcut o referire la starea în care se află acesta, într-o scrisoare emoționantă, adresată unui muzician. Corinna Schumacher, în vârstă de 49 de ani, căsătorită de 23 de ani cu Michael, l-a descris pe soțul ei ca fiind "un luptător" care nu se va da bătut niciodată.



Soția lui Schumacher i-a scris muzicianului german Sascha Herchenbach după ce acesta a compus un imn intitulat "Born To Fight", în onoarea fostului campion de Formula 1 și i-a trimis un CD cu melodia respectivă. Herchenbach a spus că nu se aștepta să primească vreun răspuns, dar pe adresa sa a sosit o scrisoare semnată de Corinna Schumacher. "Vreau să vă mulțumesc sincer pentru mesajul dumneavoastră și pentru darul frumos care ne va ajuta să trecem peste această perioadă dificilă. Este bine să primești atâtea gânduri bune și cuvinte, ceea ce e un mare sprijin pentru familia noastră. Cu toții știm că Michael este un luptător și nu se va da bătut niciodată", i-a scris soția lui Schumacher.



Herchenbach a dezvăluit existența scrisorii și conținutul acesteia într-un interviu publicat de revista germană Bunte. "Nu mă așteptam la vreun răspuns și am fost copleșit. , a spus muzicianul.



Nu se știe exact când a fost redactată scrisoarea, dar ceea ce se cunoaște este că Herchenbach a compus melodia în decembrie 2014, la un an după accidentul lui Schumacher, notează Daily Mail.



De șapte ori campion mondial de Formula 1, Michael Schumbacher schia împreună cu fiul său, Mick, în Alpii francezi, în decembrie 2013, când a căzut și s-a lovit cu capul de o stâncă.

El a fost transportat la spital, unde a fost supus mai multor operații care i-au salvat viața și a petrecut următoarele șase luni în comă. În aprilie 2014, Schumacher a ieșit din comă și a fost dus de la spitalul din Grenoble într-un loc privat, despre care se bănuiește că ar fi casa lui de pe malul lacului Geneva, unde primește îngrijiri.Potrivit Daily Mail, Schumacher este permanent sub observație de 15 cadre medicale care fac ture non-stop, iar cheltuielile s-ar ridica la peste 120.000 de euro pe săptămână.