Cumpăna vieții lui John Travolta: Scientologii l-au ajutat să se împace cu moartea fiului său

Actorul în vârstă de 64 de ani a mărturisit că Biserica Scientologică l-a ajutat să depășească șocul vieții sale, în 2009, când și-a pierdut fiul.

Moartea lui Jett, la doar 16 ani, l-a marcat puternic pe John Travolta. A fost cea mai grea cumpănă din viața lui, dispariția fiului său zdruncinându-l teribil în urmă cu aproape 20 de ani.



Astăzi, Travolta mărturisește că a reușit să treacă peste acest șoc cu ajutorul Bisericii Scientologice. "A fost cel mai rău lucru din viața mea. Biserica nu ne-a lăsat deloc timp de doi ani. Nu știu dacă aș fi reușit să trec prin asta fără sprijinul lor", a declarat actorul, citat de US Weekly. "Biserica noastră este cel mai important lucru care ne ține cu picioarele pe pământ", a mai spus el.



Fiul cel mare al actorului avea autism și boala Kawasaki (sindromul limfo-cutaneo-mucos, o boală autoimună, caracterizată prin vasculita febrilă a vaselor medii și mici din organism) și a suferit o criză în timp ce se afla cu familia în vacanță, în Bahamas. El a căzut și s-a lovit la cap, iar paramedicii chemați nu au reușit să-i salveze viața.



"Jett a fost cel mai minunat fiu pe care orice părinte şi l-ar dori vreodată şi a luminat vieţile persoanelor pe care le-a cunoscut. , au scris părinţii îndureraţi într-o declaraţie postată pe site-ul travolta.com.



Travolta a fost răvăşit multă vreme după această nenorocire. "Am făcut tot ce am putut pentru a-l păstra pe Jett în viaţă. Am văzut că încă mai avea puls, chiar dacă era slab, şi am făcut tot ce am putut. I-am făcut respiraţie artificială timp de 20 de minute", a declarat el atunci.

Tragedia a ridicat câteva întrebări legate de convingerile religioase ale lui Travolta, membru al bisericii scientologice. Travolta şi soţia lui au răspuns afimaţiilor care îi acuzau că au refuzat să accepte că fiul lor era autist, întrucât această afecţiune nu este recunoscută de religia lor. Ei au repetat faptul că Jett suferea de sindromul Kawasaki, care conduce la apariţia mai multor maladii cardiace.