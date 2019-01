Pensionarul care și-a făcut o casă de hobbit: Arată exact ca în „Stăpânul inelelor“ - FOTO

Un pensionar și-a construit o căsuță ca-n povești din materialele pe care le-a strâns. Locuința este perfectă pentru înălțimea lui.

Stuart Grant, un pensionar scoțian în vârstă de 86 de ani, s-a mutat într-un șopron din fundul curții în timp ce își renova casa. Apoi a decis să facă șopronul mai confortabil, dacă tot stă în el, și așa a ajuns să ia mai în serios amenajarea șopronului decât renovarea casei, astfel că micuța locuință provizorie a devenit reședința sa permanentă.Grant și-a construit o casă de hobbit, inspirată din seria semnată de JRR Tolkien. Acum fanii cărților și ai filmelor "The Hobbit" și "Lord of the Rings" vin să vadă cu ochii lor cum arată căsuța din povești din apropiere de Tomich, relatează agenția de presă Ferrari.Pensionarul a început să construiască singur șopronul în 1984.Când a s-a apucat de renovat, el nu și-a propus să-l facă asemănător cu casele hobbiților din Shire., a explicat el. Cu pricepere și răbdare, bărbatul a găsit rostul potrivit pentru fiecare lucru pe care l-a avut la îndemână și a amenajat superb mica locuință.Casa a fost prezentată în emisiunea "World Weirdest Homes" / "Cele mai ciudate case din lume", difuzată de postul britanic de televiziune Channel 4.Foto: Hepta