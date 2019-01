Profesoara care a trăit 8 ani în pădure. Vâna ca să aibă ce mânca și își spăla părul cu urină, dar nu i-a fost dor de civilizație

O profesoară de sport în vârstă de 34 de ani și-a părăsit slujba și s-a retras în sălbăticie cu soțul ei în vârstă de 64 de ani. Ea a povestit cum s-a adaptat și de ce nu a regretat decizia de a renunța la civilizație.

Timp de opt ani, Miriam Lancewood și soțul ei, Peter, au trăit rupți de lume, în pădurile din Noua Zeelandă. Fără telefon, fără internet, fără frigider, toaletă, ceasuri și puteți adăuga aici toate avantajele lumii moderne, ei și-au reconstruit viața de la zero și au ajuns să nu-și mai poată imagina altfel existența.



La început, s-au gândit să încerce să petreacă patru anotimpuri în pustietate, apoi au decis să nu se mai întoarcă. La aproape nouă ani de atunci Miriam mărturisește că nu i-au lipsit multe lucruri, cu excepția, poate, a șamponului, de care a avut mare nevoie în prima iarnă, când s-a ales cu o mătreață păcătoasă de care nu mai știa cum să scape. "În prima iarnă petrecută afară, am suferit de mătreață. Peter mi-a zis că a auzit că eschimoșii își tratează mătreața spălându-se pe cap cu urina de dimineață. M-am gândit să încerc. Ce mai conta?", a povestit femeia în podcast-ul Mamamia's No Filter.



Femeia în vârstă de 34 de ani, originară din Wehl, Olanda, a spus că a urinat într-un mic recipient, și-a umezit puțin părul pentru a deveni mai absorbant, apoi și-a turnat lichidul pe cap, a așteptat până când a simțit mirosul și imediat și-a clătit pletele cu săpun, apoi cu apă. "A mers foarte bine", a povestit ea.



Spălatul pe cap cu urină a fost doar unul dintre lucrurile neobișnuite pe care Miriam le-a făcut după ce s-a retras în sălbăticie, în 2010.

Ea se spăla pe dinți cu cărbune și cenușă, iar în perioadele de ciclu menstrual folosea un dispozitiv Mooncup (o mică pâlnie din silicon) pe care îl spăla în apa râului ca să nu mai aibă nevoie de tampoane., a detaliat Miriam.Tânăra a explicat pentru Daily Mail cum a decis împreună cu soțul ei să renunțe la existența lor obișnuită și să se aventureze în sălbăticie:Cuplul ambițios s-a antrenat înainte de a veni în Noua Zeelandă cu câteva expediții de zece zile și s-a obișnuit să doarmă sub cerul liber, învățând, totodată, să aprindă focul când plouă. Faptul că a fost profesoară de sport a ajutat-o puțin:, a spus ea, amuzată.