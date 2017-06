Adio Botox! Courteney Cox a renunţat la injecţiile faciale cu ser

Vedeta în vârstă de 53 de ani a dezvăluit că se simte mai bine după ce a renunţat la injecţiile faciale cu ser.

După ce s-a bazat ani la rând pe ele, Courteney Cox şi-a scos fillerele cu ser care îi întinereau chipul, actriţa preferând să fie din nou cât mai naturală posibil. Ea a declarat pentru revista New Beauty că nu-i plăcea cum arăta şi că anul trecut s-a decis să renunţe la aceste intervenţii estetice. "Mi-am scos toate fillerele. Mă simt mai bine pentru că arăt aşa cum sunt eu. Cred că acum arăt mai mult aşa cum eram înainte. Sper", a mărturisit Cox. "Lucrurile se schimbă. Totul decade, iar eu încercam să opresc asta, dar mă făcea să arăt fals", a mai spus actriţa.



La început, ea a folosit injecţiile puţin, mai mult din curiozitate, şi a început să-i placă efectul lor. Apoi a ajuns să le folosească prea mult. "Nu-ţi dai seama de asta pentru că o faci treptat, până când observi că nu mai arăţi cum trebuie. Ai nevoie de mişcare pe faţa ta, mai ales dacă ai un ten subţire cum am eu. A trebuit să mă obişnuiesc cu ideea că orice mişcare de pe faţa mea produce riduri şi că injecţiile nu sunt aliatul meu", a mai spus vedeta din "Friends".



Actriţa, care are o fată, Coco, în vârstă de 13 ani, cu fostul ei soţ, David Arquette, a declarat că a început să se gândească mai mult la frumuseţea ei pe măsură ce fiica sa a început să descopere diverse trenduri şi să experimenteze tehnici de machiaj.

, a povestit ea.Courteney a adăugat că îşi doreşte ca fiica ei să fie în stare să se exprime singură:La 53 de ani, actriţa recunoaşte că înaintarea în vârstă e un proces dur, mai ales la Hollywood, unde "eşti obligat să ţii ritmul":, a mărturisit ea.