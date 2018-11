Drumul spre succes al unui star din „Războiul stelelor“: Cu 10 ani în urmă, Ben Mendelsohn spăla vasele într-un restaurant

Actorul în vârstă de 49 de ani a dezvăluit că a avut slujbe mărunte ca să-și poată plăti facturile.

Rolurile din producții cinematografice de succes, precum "The Dark Knight Rises" și "Star Wars: Rogue One" i-au adus lui Ben Mendelsohn recunoșterea care nu părea să mai vină. Pentru actorul australian, drumul spre succes a început de jos, de la slujbele mărunte pe care a fost nevoit să le accepte ca să poată trăi.Starul a dezvăluit că în urmă cu zece ani a ajuns să spele vasele într-un restaurant din Sydney și a muncit într-o brutărie după ce cariera lui de actor a intrat în declin, relatează The Herald Sun , a mărturisit Mendelsohn, reflectând la trecutul său.Cu un portofoliu de personaje negative pe care le-a interpretat, actorul născut în Melbourne a declarat recent că nu analizează foarte mult rolurile pe care le acceptă.Într-un interviu recent publicat de The Project, Ben a spus că preferința lui pentru "băieții răi" s-a dovedit o opțiune bună până acum. El a adăugat că i-a plăcea, însă, să joace și personaje pozitive.Ben Mendelsohn se întoarce pe marele ecran în rolul șerifului din Nottingham, în noul film "Robin Hood", alături de actorul american Jamie Foxx.Foto: Hepta