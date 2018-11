Soția lui Chris Hemsworth sare în ajutorul bărbaților speriați de #MeToo: „Am și eu doi băieți și nu vreau să fie timorați“

Elsa Pataky luptă împotriva hărțuirii sexuale, dar consideră că mesajul transmis de mișcarea #MeToo îi timorează pe bărbați.

Femeile de la Hollywood au îmbrățișat rapid mișcarea #MeToo. Elsa Pataky susține și ea lupta împotriva hărțuirii și agresiunii sexuale, dar se teme că efectele acestui curent pot merge prea departe.



Într-un intrerviu publicat de Stellar on Sunday, publicație editată de ziarul The Daily Telegraph, soția actorului Chris Hemsworth a declarat că este nevoie de această mișcare, dar ea trebuie să fie gestionată cu atenție: "Ca să ai o schimbare, întotdeauna e nevoie să mergi în cealaltă extremă, pentru ca oamenii să vadă și să aibă o voce. Dar trebuie să avem grijă."



Elsa a explicat care este reținerea ei: "Simt că bărbații se tem să mai vorbească pentru că nu știu ce să spună, fiindcă simt că vom sări pe ei dacă spun ceva greșit, dacă rostesc un cuvânt greșit, chiar și numai dacă vor doar să vorbească despre acest subiect."



Actrița australiană are doi băieți gemeni - Tristan și Sasha, în vârstă de patru ani, și a spus pentru revista citată că nu vrea ca ei să crească cu teamă.

, a precizat ea.Elsa Pataki are și o fetiță, India Rose, în vârstă de șase ani, și a adăugat că bărbații și femeile trebuie să fie "pe aceeași pagină" pentru mișcarea #MeToo și că trebuie luptat împotriva răspândirii hărțuirii sexuale.Potrivit revistei OK! Australia, Chris Hemsworth și Elsa Pataky vor să-și mărească familia., a declarat o sursă din anturajul celor doi actori.