Cine îl mai cunoaște? Cum arată Mark Owen, de la Take That, la 46 de ani

Membrul trupei Thake That și-a șocat fanii cu aspectul său fizic complet schimbat.

La 46 de ani, Mark Owen nu mai are nicio legătură cu băiatul simpatic care cucerea inimile a milioane de fete din toată lumea. Trupa Take That a cântat duminică seară noua piesă, "Out of Our Heads", în show-ul de televiziune "Strictly Come Dancing", transmis de BBC One, iar mulți dintre cei care au urmărit acest moment au rămas perplecși văzându-l pe Owen mult îmbătrânit.



Grupul în formula reunită de trei membri, fără Robbie Williams, a interpretat piesa pe o scenă, înconjurat de dansatori, iar fanii și-au exprimat pe Twitter uimirea cu privire la felul în care s-a schimbat Owen, scrie cotidianul britanic Daily Mail.



"Am fost complet distras de părul și barba lui Mark Owen", a scris cineva. "La naiba, nici nu l-am recunoscut pe Mark Owen", a comentat altă persoană. "Dumnzeule, cât de schimbat era Mark Owen!", a exclamat un utilizator, în timp ce altcineva a glumit: "Cu cine l-a înlocuit Take That pe Mark Owen?".



Formaţia Take That a anunţat că va susţine un turneu de amploare în Marea Britanie anul viitor şi va lansa un album retrospectiv pentru a marca aniversarea a 30 de ani de la înfiinţarea trupei.



Take That, care îi are în componenţa actuală pe Gary Barlow, Howard Donald şi Mark Owen, va porni în turneu în aprilie 2019, cu două spectacole susţinute pe FlyDSA Arena, din oraşul Sheffield.

Turneul va continua cu cinci concerte în Manchester, oraşul unde a luat naştere formaţia, şi o rezidenţă artistică de şase zile la O2 Arena din Londra.Dublin, Birmingham, stadioanele de fotbal din Milton Keynes, Southampton, Bristol, Norwich, Middlesbrough şi Huddersfield sunt de asemenea incluse în turneu. Formaţia va fi însoţită de cântăreţul Rick Astley.