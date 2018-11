Russell Crowe, schimbare totală: „Gladiatorul“ e de nerecunoscut

Actorul și-a schimbat radical aspectul. După ce a purtat mai multe luni o barbă deasă, acum a renunțat la ea și s-a ras pe cap.

Russell Crowe nu mai are aproape nimic în comun cu "gladiatorul" care cucerea lumea în anul 2000. Doar ochii sunt aceiași, în rest aspectul său fizic s-a schimbat radical în ultimul an. După o lungă perioadă în care s-a îngrășat, actorul a purtat o barbă deasă care îi dădea un aer îmbătrânit, făcându-l să pară cu zece ani mai în vârstă.



Transformarea starului australian nu s-a oprit, însă, aici. Russell Crowe și-a făcut marți apariția la New York, pe platoul de filmare al unui serial realizat de Showtime, iar aspectul său era total schimbat. Actorul era ras pe cap și arăta complet diferit de modul în care ne-a obișnuit, relatează Daily Mail.



Îmbrăcat cu pantaloni sport negri și un hanorac albastru, Crowe era însoțit de un asistent care îi ținea umbrela, apărându-l de ploaie. Actorul în vârstă de 54 de ani părea să poarte o proteză pentru burtă pe sub haine, pentru a semăna mai mult cu personajul său, șeful postului Fox News, Roger Ailes.



Producția, al cărei nume nu a fost încă anunțat, este bazată pe volumul "The Loudest Voice in the Room", iar fimările au debutat la începutul acestei luni, la New York.

Din distribuție mai fac parte Naomi Watts, Sienna Miller și Simon McBurney. Serialul se va axa pe ultimul deceniu din viața lui Ailes, care va include decăderea lui după ce mai multe femei l-au acuzat de hărțuire sexuală, notează cotidianul britanic.

Producția va marca prima apariție a lui Russel Crowe în sectorul serialelor de televiziune americane. "Cu Russell Crowe în rolul principal, acest serial promite să fie o poveste definitorie pentru această perioadă", a declarat pentru Variety David Nevins, președintele rețelei Showtime.