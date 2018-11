Special de Black Friday, BaByliss Paris ţi-a pregătit super reduceri la ondulatoare, plăci de păr şi multe altele

Poți avea părul perfect drept sau cu onduleuri seducătoare și asta fără ajutorul unui profesionist, chiar la tine acasă. Alege BaByliss România!





Bucle și păr drept cu același beauty gadget, placa 2în1 Pure Metal





Uscată și coafată cu peria rotativă Ionic Airbrush 1000W + 4 accesorii





Anul acesta se poartă buclele în secunde realizate cu Curl Secret 2 (C1300E)

În perioada 16-18 noiembrie 2018, te așteptăm pe site-ul oficial al BaByliss România pentru parada reducerilor de Black Friday la beauty gadget-urile tale preferate. Ai oferte speciale la numai un click distanță, aici. Ai prețuri speciale la peria rotativă placa de păr și ondulator automat. Tu ce stil ești? Păr drept sau bucle senzuale?Versatilitatea este caracteristica principală a plăcii de păr 2 în 1 Pure Metal. Placa de păr cu înveliș ceramic te ajută să îți schimbi look-ul în doar câteva minute. Poți avea părul perfect drept sau cu onduleuri seducătoare și asta fără ajutorul unui profesionist, chiar la tine acasă. Trecerea de la bucle și onduleuri la un păr drept a devenit o plăcere, aproape o joacă, dacă te gândești că le poți obține cu un singur beauty gadget. Placa de păr de la BaByliss Paris este gata de utilizare în doar 15 secunde. În funcție de tipul de păr poți alege una dintre cele 5 trepte de temperatură (de la 150 la 230 grade). Fie că ai păr fin, deteriorat sau rebel și rezistent la coafare, placa de păr 2în1 Pure Metal îmblânzește și cea mai neascultătoare podoabă capilară. Pentru o monitorizare exactă a temperaturii, placa 2în1 Pure Metal dispunde de un ecran LED.Dacă ești tot timpul pe fugă și nu ai niciodată timp să te aranjezi, BaByliss Paris vine cu soluția: peria rotativă Beliss AS200E, extrem de simplu de utilizat și super-useful. O poți folosi zilnic, la sală, acasă sau chiar la birou. Părul arată impecabil în doar câteva minute! Cu 4 tipuri de accesorii și cu funcție ionică, BaByliss AS200E este soluția ideală pentru a-ți putea aranja singură părul, într-un mod cât mai rapid și mai ușor cu putință, fără a mai fi nevoită să pierzi timp pe drumul spre coafor. Înlocuiește clasicul uscător cu această perie care te ajută să te bucuri de o coafură diferită de fiecare dată: de la uscarea părului, până la îndreptarea perfectă, volum bogat de la rădăcină sau o simplă finisare. Ondulatorul complet automat Curl Secret 1300E este cel mai dorit aparat datorită rezultatelor spectaculoase precum cele din saloanele de specialitate. În plus, obții până la 36 de tipuri de bucle chiar la tine acasă fără niciun efort. Curl Secret are la bază o tehnologie brevetată, inovatoare, intitulată Auto-Curl care transformă şuviţele de par în bucle perfecte în doar câteva secunde. Curl Secret 2 dispune de două capete interschimbabile de dimensiuni diferite (25mm sau 35mm). Alege capul de 25mm pentru șuvițe subțiri și bucle strânse și adoptă un look lejer încercând capul de 35mm, care-ți permite ondularea unei șuvițe de păr de până la 3cm. Și fie că vrei bucle pe dreapta sau bucle pe stânga, poţi ondula fiecare parte cu o simetrie perfectă. Curl Secret 2 îți permite să alegi direcția de ondulare a părului, la stânga, la dreapta sau alternativ. Opțiunea alternativă înseamnă ondularea automată pentru o combinaţie de bucle pe dreapta şi pe stânga cu un aspect complet natural.Poți avea părul perfect drept sau cu onduleuri seducătoare și asta fără ajutorul unui profesionist, chiar la tine acasă. Alege BaByliss România