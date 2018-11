Nimeni nu-i perfect! Tom Cruise, prea mic pentru un rol

Actorul nu-l va interpreta din nou pe Jack Reacher. Cu tot talentul lui, Tom Cruise este nepotrivit pentru acest rol.

Personajul Jack Reacher va fi jucat de un nou actor, după ce creatorul Lee Child a recunoscut că Tom Cruise, care a interpretat rolul în două filme, este prea scund.În cărţile lui Child, Reacher este descris având înălţimea de 1,95 m, cu palme de dimensiunea unor farfurii. Cruise are înălţimea de 1,70 m., a explicat Child la BBC Radio Manchester.Autorul a precizat că săptămâna trecută a fost semnat un acord pentru a fi realizat un show pentru o platformă de streaming.Cititorii lui au obiectat cu privire la alegerea lui Cruise, considerată nepotrivită pentru rolul fostului militar american, încă din 2011, când a fost anunţat că el va interpreta, relatează Daily Mail , a spus Child., a mai spus el.Lee Child a făcut apel la cititorii care au fost supăraţi pentru distribuirea lui Tom Cruise în rolul lui Jack Reacher să-l ajute să găsească actorul potrivit pentru serial.Primul film cu Jack Reacher, regizat şi adaptat de Christopher McQuarrie, a fost lansat în 2012. Tom Cruise a primit critici bune şi filmul a obținut încasări de 218 milioane de dolari.În 2016, a fost lansată continuarea, "Jack Reacher: Never Go Back", care a adus încasări de 162 de milioane de dolari, iar opniile criticilor au fost împărțite.Foto: Hepta