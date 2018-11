Mădălina Ghenea, apariție superbă la petrecerea lui Mickey Mouse

Vedeta a fost prezentă la aniversarea a 90 de ani a celebrului personaj Mickey Mouse.

Cel mai îndrăgit șoricel din lume împlinește 90 de ani pe 18 noiembrie, iar Mădălina Ghenea a fost prezentă la o petrecere organizată la Milano în cinstea celebrului personaj. Îmbrăcată cu o rochie neagră, lungă până la genunchi, românca a purtat pe cap o bentiță cu urechiușele rotunde ale lui Michey Mouse și cu emblematicul lui papion roșu.Vedeta s-a lăsat fotografiată alături de două mascote reprezentându-i pe Mickey Mouse și pe simpatica lui parteneră, Minnie Mouse, și a mărturisit că acest eveniment a făcut-o să se simtă din nou copil., a scris Mădălina pe contul ei de Instagram Actrița și fotomodelul în vârstă de 30 de ani s-a remarcat la Festivalul de Film de la Roma, desfășurat în perioada 19-28 octombrie, unde a avut mai multe apariții notabile.Mădălina Ghenea s-a fotografiat cu renumitul regizor american Martin Scorsese, în vârstă de 75 de ani, premiat la Roma pentru întreaga sa carieră., a scris românca pe pagina sa de Facebook , lângă imaginea în care apare cu Scorsese.Vedeta a declarat că îi este recunoscătoare țării în care trăiește și lucrează acum:Noul film în care joacă Mădălina Ghenea, "All you ever wished for", este o coproducţie italiano-americană regizată de Barry Morrow, câştigător al unui Oscar pentru celebra peliculă "Rain Man", va avea premiera în 2019.Foto: Hepta