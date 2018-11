S-ar putea să fi încercat până acum dieta cu un conținut scăzut de carbohidrați, dieta cu un conținut ridicat de grăsimi ketogenice sau poate știi pe cineva care a încercat. Ce presupune acest plan de alimentație?

Consumul redus de carbohidrați induce o stare de ketoză organismului, adică o stare a arderii grăsimilor pentru energie, în locul carbohidraților sau a zaharurilor. În cadrul acestei diete, consumi numai 5-10% din calorii din carbohidrați și consumi cantități moderate de proteine și cantități mari de grăsimi. Iată care sunt cele mai bune fructe din dieta ketogenică!





Care sunt cele mai bune fructe pe care le regăsești în dieta ketogenică?





1. Avocado





Avocado este clasificat din punct de vedere tehnic ca un fruct. Este un superstar al dietei ketogenice. Nu numai că are grăsimi, vitamine, minerale și fibre sănătoase, dar are și un conținut scăzut de carbohidrați. Porția de servire a unui avocado este dezbătută de experți. Unii spun că ar trebui să mănânci 1/4 din fruct, iar alții că ar trebui să consumi jumătate. Însă în dieta ketogenică se recomandă consumul a 1/3 dintr-un fruct mediu de avocado, care conține mai puțin de 1 gram net de carbohidrați. Cantitatea netă de carbohidrați reprezintă numărul total de carbohidrați minus cantitatea de fibre. Un avocado întreg are numai 2 grame nete de carbohidrați.





2. Mure





Dieta ketogenică și constipația pot merge mână în mână. Și există câțiva posibili vinovați pentru acest lucru, însă unul dintre aceștia este că nu există suficiente fibre în dietă. De aceea, consumul de alimente bogate în fibre, cum ar fi murele, este important. O cană cu mure are aproape 8 grame de fibre, ceea ce reprezintă aproximativ o treime din valoarea zilnică recomandată. O cană cu mure conține șase grame de carbohidrați, pe care îi poți introduce în dieta ta. Însă este recomandat să consumi 1/4 cană în această dietă, adică doar 1,5 grame de carbohidrați.





3.





O regulă pe care o poți ține minte este că fructele care tind să aibă un gust mai dulce au o cantitate mai mare de carbohidrați. Deci nu este o surpriză faptul că afinele au mai mulți carbohidrați decât murele, care sunt mai puțin dulci. În timp ce o cană cu afine are în jur de 17 grame de carbohidrați, adică mult mai mult decât celelalte fructe de pe listă, tot poți include 1/4 de cană în meniul tău zilnic.





4. Nucă de cocos





Nucile de cocos sunt perfecte pentru dieta ketogenică, dar nu toată lumea este convinsă că sunt fructe. Unii clasifică nucile de cocos ca fiind nuci sau semințe. O jumătate de nucă de cocos are 13 grame de grăsime sănătoasă și aproximativ 2,5 grame de carbohidrați. Poți că cumperi o nucă de cocos întreagă și să scoți pulpa sau o poți cumpăra uscată sau conservată. Dacă alegi variantele acestea, asigură-te că nu au zahăr adăugat.





5.





Probabil că nu vei începe să mănânci felii de lămâie la micul dejun. Dar dacă folosești citricele pentru a-ți aroma apa sau ceaiul, poți continua să faci acest lucru. Lămâile sunt perfecte pentru dieta ketogenică. O lămâie stoarsă are mai puțin de 0,5 grame de carbohidrați, doar 2 calorii, vitamina C și calciu.





6. Zmeură





Dacă mănânci 1/4 cană de zmeură, vei aduce un aport de aproximativ 1,5 grame de carbohidrați organismului tău. Este vorba de aproximativ 10% din doza zilnică recomandată de carbohidrați, dar vei primi și o cantitate generoasă de vitamina C și K. Poți combina zmeura cu iaurtul sau cu diferite alte alimente. Probabil că ai atât de multe opțiuni de combinații, încât poți consuma aceste fructe în fiecare zi în dieta ketogenică.