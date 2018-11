De ce are Jamie Oliver 5 copii: „Am încercat să pun frână de câteva ori, dar n-a mers“

Celebrul bucătar englez recunoaște cu candoare că nu poate rezista când soția lui îl seduce și nu exclude ca familia lui să se mărească.

Cu cinci copii "la bord", Jamie Oliver tot nu exclude mărirea "echipajului". Celebrul bucătar în vârstă de 43 de ani a mărturisit că nu este hotărât dacă mai vrea și alți copii și e posibil ca acest lucru să se întâmple indiferent de ce dorește el, recunoscând cu candoare că soția lui este irezistibilă.



"Femeile sunt foarte puternice și eu nu-s foarte bun să mă rețin sau să mă controlez", a spus starul într-un interviu pentru TV WEEK. "Am încercat să pun frântă de câteva ori, dar n-a mers", a mărturisit el.



Jamie a mai spus că, având cinci copii, îi este tot mai dificil să găsească timp pentru toate sarcinile din fiecare zi, chiar unele care altădată erau foarte simple. "E greu să-i bag pe toți în mașină. Oricum, nici nu mai am mașină. Conduc un nenorocit de autobuz", a glumit el.



Jamie și Jools (Juliette, născută Norton) s-au cunoscut în anul 2000 și au trei fete - Poppy (16 ani), Daisy (15 ani), Petal (nouă ani) și doi băieți - Buddy (opt ani) și River (doi ani).



Cunoscutul Chef englez a recunoscut pentru revista OK! că atunci când s-a căsătorit nu se aştepta să aibă o familie atât de mare: "De când avea 18 ani, Jools şi-a dorit numai să aibă o familie mare. Când zicea <<mare>>, credeam că ea se gândeşte la doi copii!", a spus el. Totuşi, el nu dă înapoi în privinţa şanselor de a redeveni tătic: "Nu se ştie niciodată", a spus Jamie în interviul acordat.



În octombrie anul trecut, Jamie Oliver declara pentru show-ul australian "Fitzy and Wippa", transmis de un post de radio din Sydney, că nu mai vrea alţi copii şi că s-a gândit să facă operaţie de vasectomie, dar îi este teamă.



Jools, în schimb, este deschisă la ideea de a mai avea un copil.

