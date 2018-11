Ghinionul unui hoț: A vrut să-i fure telefonul unei luptătoare de jiu-jitsu și a făcut imediat cunoștință cu durerea - VIDEO

Atacul asupra unei femei n-a ieșit deloc bine pentru un hoț care a vrut să-i fure telefonul. În câteva secunde, el o implora să-l ierte, iar lecția pe care a primit-o a fost înregistrată.

Un hoț din Brazilia a avut parte de o surpriză dureroasă când a încercat să o atace pe Sabrina Leites, în vârstă de 22 de ani. Magdeel da Silva (18 ani) a sfârșit gemând de durere și implorându-și ținta să-l ierte, în timp ce tânăra îl imobiliza pe caldarâm, fără a-i lăsa nici cea mai mică șansă de scăpare.



Întâmplarea a fost surprinsă într-o înregistrare video care a devenit virală. "Nu mai fac, nu mai fac!", strigă hoțul ghinionist, în timp ce Sabrina îl strânge zdravăn cu picioarele, în așteptarea polițiștilor.



Tânăra care practică jiu-jitsu de patru ani, se afla marți după-amiază în fața casei sale din Manaus, Brazilia și tocmai deschidea o poartă pentru a intra în camera surorii sale, când da Silva și un complice au atacat-o și i-au cerut să le dea telefonul mobil. Leites, care acum se pregătește pentru a deveni strewardesă și deține centura albă în disciplina de arte marțiale mixte, a decis pe loc că trebuie să se apre după ce patru telefoane ale familiei au fost furate din locuința ei, relatează publicația braziliană D24AM.

Tânăra l-a pus la pământ pe da Silva, iar complicele lui și-a luat imediat tălpășița când a văzut forța ei de reacție. Un vecin care a văzut scena a înregistrat momentul în care Sabrina îl imobiliza pe atacator, iar acesta îi cerea disperat iertare.



"Au încercat să mă intimideze cerându-mi agresiv telefonul. Am văzut că nu erau înarmați, așa că am reacționat. Dacă erau înarmați, nu aș fi reacționat", a povestit tânăra pentru Globo.



După ce a fost pus la pământ și umilit, da Silva a fost arestat și pus sub acuzare pentru tentativă de jaf.