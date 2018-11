Momentul stânjenitor pe care Mariah Carey l-a trăit la întâlnirea cu soții Obama

Vedeta în vârstă de 48 de ani a povestit că-i venea să intre în pământ de rușine când fiul ei a fost protagonistul unui moment jenant.

Oricine poate trece printr-o pățanie de care preferă să nu-și amintească, dar foarte puțini ar avea neșansa care a făcut-o pe Mariah Carey să roșească și să simtă că-i vine să intre în pământ de rușine.



Cântăreața americană a povestit în show-ul de televiziune "Watch What Happens Live", realizat de Andy Cohen, unul dintre cele mai jenante episoade din viața ei. Ea a spus că s-a simțit umilită când fiul ei, Moroccan, acum în vârstă de șapte ani, a vomitat chiar pe rochia fostei Prime Doamne a Statelor Unite, Michelle Obama.



Întâmplarea s-a petrecut la ceremonia de aprindere a instalației luminoase din bradul de Crăciun de la Casa Albă, în 2013, la care au fost prezenți și gemenii cântăreței, Moroccan și Monroe. Aceștia aveau atunci doi ani, scrie Daily Mail.



"Rocky (Moroccan, n.r.) a vomitat pe rochia doamnei Michelle Obama, iar ăsta a fost unul dintre cele mai umilitoare lucruri care mi s-au întâmplat. A fost ca și cum ea ar fi spus: <<Din cauza ta, n-o să mai port niciodată rochia asta, Rocky. Așa că îți mulțumesc>>", a povestit Mariah Carey.



Vedeta nu a dat mai multe detalii despre ceea ce s-a petrecut atunci, dar a răspuns mesajelor transmise de fanii din întreaga Americă. Ea a fost întrebată și despre un alt incident jenant în care a fost implicată, momentul de la gala Globurilor de Aur, când i-a luat din greșeală locul actriței Meryl Streep.

, a povestit artista.În aprilie, Mariah Carey a dezvăluit că suferă de tulburare bipolară şi a vorbit pentru prima dată în public despre lupta pe care o duce cu această afecţiune. Cântăreaţa a precizat că a fost diagnosticată cu această boală în anul 2001 şi că urmează în prezent o terapie în cadrul căreia i-au fost prescrise medicamente contra tulburării bipolare de tip 2, informează Press Association., a declarat Mariah Carey pentru revista People, referindu-se la momentul în care a primit acel diagnostic., a mărturisit ea.