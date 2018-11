Keanu Reeves, întâlnire cu o femeie drăguță: Doar o prietenă sau mai mult?

Actorul în vârstă de 54 de ani a fost văzut în compania unei femei necunoscute. Cei doi păreau apropiați.

Apariție surprinzătoare a starului din "Matrix": mai tot timpul singur, Keanu Reeves a fost fotografiat pe stradă, duminică seară, în Beverly Hills, în compania unei femei necunoscute. Cei doi păreau apropiați, iar presa încearcă să afle dacă ea este o prietenă sau mai mult decât atât, iubita lui.



Îmbrăcat așa cum se simte el mai bine, cu jeanși, o cămașă și un sacou negru, actorul era încălțat cu ghete sport și purta pe cap o șapcă roșie care nu se asorta deloc cu ținuta, dar asta n-a fost niciodată o preocupare pentru Reeves. Cu părul lung și cu barba neîngrijită, actorul ținea într-o mână o sticlă cu apă.

Femeia care îl însoțea era îmbrăcată cu jeanși tăiați, o bluză albă și o jachetă neagră din piele, iar în picioare avea ghete maronii.



Cei doi au mers împreună și au vorbit, dar nu au fost surprinși de paparazzi în ipostaze romantice, femeia părând mai degrabă o cunoștință decât o iubită.



La începutul anului, Keanu Reeves a fost văzut stând de vorbă în mașină cu o altă femeie a cărei identitate nu este cunoscută, iar speculațiile nu au întârziat.

Mai târziu, s-a dovedit de fapt că era fotografa și artista Alexandra Grant, care colaborează profesional cu actorul pentru cartea lui de poezie, "Shadows/Umbre", notează Daily Mail În 2015, presa a scris că starul ar avea o relație cu actrița transgender Jamie Clayton, dar acest zvon nu a fost niciodată confirmat.Starul pare să prefere singurătatea, iar rarele ocazii în care e văzut în compania unei femei, în afara cadrului profesional, provoacă imediat speculații. În 2010, o imagine cu Keanu Reeves stând singur pe o bancă, în parc, arătând neîngrijit, în timp ce mânca un sandvich, i-a îngrijorat pe fani.Fotografia a devenit virală pe internet și a dat startul unei serii de imagini sub genericul "Sad Keanu".Keanu Reeves părea să fi ajuns într-un punct critic, iar admiratorii lui au organizat pe Facebook o campanie de "salvare" a actorului. De atunci, în fiecare an, pe 15 iunie, are loc "Cheer Up Keanu Day"