7 lucruri pe care probabil ca nu le stiai despre acidul hialuronic

Acidul hialuronic este una dintre cele mai utilizate substante in estetica. Fie ca este folosit pentru proceduri ca volumizarea buzelor, indepartarea ridurilor de la nivelul fetei sau hidratare si biorevitalizare, cererea este din ce in ce mai mare la nivelul pietei.

Exista o serie de informatii pe care trebuie sa le stii. Acestea te vor ajuta sa iti alegi mai bine tipul de acid care ti se potriveste pentru procedurile pe care ti le doresti.





1. Ce este acidul hialuronic?

Este important sa nu te lasi indusa in eroare de denumirea acestuia (acid). El este, de fapt, o polizaharida, care este produsa in mod natural de catre corpul tau. Rolul acestuia este acela de a conferi rezistenta si ferrmitate pielii si de a o hidrata.



2. Cum functioneaza?

Acesta actioneaza ca un “burete” molecular. Poate atrage de pana la 1000 de ori greutatea sa in apa iar o molecula de acid poate atrage pana la 100 de molecule de apa. Astfel, produsul indeplineste atat functia de hidratare, cat si pe cea de volumizare si umplere.



3. Daca este produs de corpul meu, de ce mai am nevoie de acid hialuronic?

Cu trecera timpului, organismul secreta din ce in ce mai putin acid hialuronic. In urma acestui fapt rezulta pierderea laxitatii pielii, aparitia ridurilor si uscarea tenului. De asemenea, se poate administra si ca supliment alimentar, fiind necesar atat in ceea ce priveste medicina anti-aging, cat si pentru tratarea anumitor afectiuni articulare.



4. Care este diferenta intre acidul hialuronic si botox?

In mod frecvent, acidul hialuronic a fost confundat cu botox-ul. Astfel, buzele nu sunt volumizate cu botox toxina botulinica. Asa cum am spus mai devreme, acidul are rolul de a umple prin retentia sa de apa.

Botox-ul relaxeaza musculatura, prevenind astfel miscarile care genereaza aparitia ridurilor statice si estomparea lor. De asemenea, botoxul se recomanda in principal etajului superior al fetei.Pe langa faptul ca efectul fillerelor de acid hialuronic este trecator, produsul mai poate fi topit cu o enzima numita hialuronidaza. Astfel, in cazul complicatiilor sau daca rezultatul nu este cel scontat poti dizolva substanta si o poti lua de la inceput cu tratamentul.Nu exista nicio forma de dependenta asociata cu aceasta substanta. Pacientele se intorc de bunavoie, fiind multumite de rezultatele procdedurilor!Sub nicio forma! In momentul in care decizi sa opresti tratamentele cu acid hialuronic, pielea va reveni la o forma asemanatoare cu cea de dinaintea tratamentului , fara a se degrada.In mod normal, datorita actiunii acidului hialuronic tenul va fi intr-o stare mai buna decat cea in care s-a prezentat prima oara.Astfel, acidul hialuronic este un produs “minune”, cu nenumarate beneficii , util in mai multe discipline medicale. Vazand efectele sale pozitive la numeroase paciente care mi-au trecut pragul clinicii, pot spune ca il recomand cu incredere.

Dr. Andrei Gregorian, Manager Clinica Estetica