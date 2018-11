Gabriela Urse laureata in cadrul Galei Performanței & Excelenței 2018, cu distinctia pentru implicare sociala

Devenită deja o tradiție, Gala Performanței & Excelenței, aflată la a VIII-a ediție anul acesta, este un eveniment dedicat promovării și recunoașterii personalităților care s-au remarcat și au reușit să-și facă un renume semnificativ în diferite domenii de activitate, prin proiectele și activitățiile lor.

Printre laureații Galei din acest an s-au aflat personalități și vedete precum: Elisabeta Lipă , Mirel Rădoi, Paula Seling, Ilie Năstase şi Nicolae Voiculeţ, Camelia Potec, Cătălin Botezatu, Doina Melinte, Anamaria Prodan Reghecampf, Dana Săvuică, Gabriela Urse, Alina Eremia, Diana Munteanu, Ilinca Vandici, Mirela Vaida, Liviu Teodorescu si multi altii.Gabriela Urse a primit in cadrul Galei Performanței & Excelenței 2018, distinctia pentru implicare socialaA luat viata cu usurinta, desi nu i-a fost intotdeauna la indemana, dar usurinta nu inseamna superficialitate, ea este ca un zbor spre inalt ! A avut aceasta sansa si dorinta de a face oamenii sa se simta respectati, apreciati si iubiti, a inteles ca viata te trimite in locurile din care poti sa-ti ajuti semenii si cu respectul cuvenit se straduieste sa faca acest lucru din toate puterile. Isi doreste sa traiasca cu simplitate pentru a putea darui cu maretie.Se spune ca ; " fara Dumnezeu nu poti reusi ,dar cu ajutorul Lui nu poti da gres !" Sustine proiectele comunitatii, de imbunatatire a calitatii vietii, proiectele educationale , culturale , dar in special cele din zona serviciilor sociale.Isi iubeste semenii, sustine comunitatea pe care o sprijina neconditionat de peste 15 ani, faptele vorbind cel mai bine pentru Gabriela Urse.Anul acesta, Gabriela Urse in calitate de coordonator de proiect , a reusit impreuna cu echipa ei, sa realizeze cel mai important "proiect de viata " - un centru de servicii sociale "Casa de tip familial" in municipiul Brasov, acolo unde vor creste 12 copii , carora le vor oferi in primul rand dragoste si o familie , educatie, iar dupa varsta majoratului ii vor integra social ! Premiul pentru implicare sociala: Gabriela Urse