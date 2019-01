Ce face dieta dintr-o femeie frumoasă: Cum arată Jennifer Lopez după ce a renunțat 10 zile la zahăr și carbohidrați

Vedeta a terminat provocarea celor 10 zile în care a tăiat complet consumul de zahăr și carbohidrați, iar acum spune că în câteva zile o va lua de la capăt.

Dincolo de beneficiile pe care Jennifer Lopez spune că le simte deja, a fost un test de rezistență care i-a pus ambiția la încercare. Iar vedeta e mândră că a reușit să ducă până la capăt această provocare.



Cântăreața în vârstă de 49 de ani a scris pe Instagram că a ținut acest regim împreună cu iubitul ei, Alex Rodriguez, și deși i s-a părut dificil, are de gând să-l repete. "În regulă, oameni buni, tocmai m-am întors de la sală. E ziua zece, ziua zece! Am reușit, suntem aici!", i-a anunțat, cu mândrie, pe cei 85,7 milioane de admiratori. "Adică mai e și ziua de azi, dar simt că putem reuși", a precizat vedeta. "Alex și eu ne-am cam chinuit. Felicitări tuturor celor care au trecut cu noi prin provocarea celor zece zile", a adăugat ea.



Eliminarea tremporară din alimentație a celor două elemente care generează și o anumită dependență au ajutat-o pe Lopez să slăbească și să-și contureze și mai bine silueta, dându-i încredere că are capacitatea de a-și redefini formele.

Cu toate dificultățile și poftele pe care le-au îndurat, renunțarea la carbohidrați și la zahăr le-a prins bine, iar Jennifer a remarcat efectele pozitive, iar acum plănuiește să repete acest ciclu:La 49 de ani, tot mai aproape de bariera psihologică a etapei 50, vedeta arată cu 20 de ani mai tânără și se menține într-o formă de invidiat. Pentru asta muncește și, spune ea, rezultatele îi recompensează efortul., a declarat Lopez pentru revista InStyle.Vedeta a declarat pentru ediția din decembrie a publicației că muncește foarte mult ca să arate bine, împărtășind câteva dintre trucurile sale de frumusețe - nu consumă cafeină, evită alcoolul și se asigură că doarme suficient. Însă chiar dacă se antrenează aproape în fiecare zi, ea mărturisește că tot i se întâmplă să mai aibă dureri de spate.