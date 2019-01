Cum l-a sedus Catherine Zeta-Jones pe Michael Douglas: O pasiune comună i-a adus împreună

Cei doi au dezvăluit cum s-au îndrăgostit în urmă cu 20 de ani. Un hobby comun l-a făcut pe Michael Douglas să-i promită actriței galeze că o va lua de soție.

Dragostea are cărările ei întortocheate și rareori se înfrățește cu logica. Iar iubirea dintre Michael Douglas (74 de ani) și Catherine Zeta-Jones (49 de ani) este un exemplu perfect în acest caz: în ciuda diferenței considerabile de vârstă (25 de ani) și a unui test foarte dificil la care a fost supus mariajul lor, cei doi formează acum un cuplu foarte unit și sunt la fel de fericiți ca niște tineri căsătoriți.



Cei doi actori au dezvăluit unul dintre secretele care i-a adus împreună și i-a făcut să se înțeleagă foarte bine. Prezenți, duminică seară, la gala premiilor SAG de la Los Angeles, Douglas și Zeta-Jones au spus că golful i-a adus împreună, în urmă cu 20 de ani. "Avem aceeași zi de naștere, la distanță de câțiva ani. Prima dată când am întâlnit-o, am aflat că avem aceeași zi de naștere și i-am spus: <<O să fiu tatăl copiilor tăi>>", a povestit actorul pentru Entertainment Tonight. "Așa a fost. Apoi a aflat că jucam golf. Cred că asta a fost", a adăugat Catherine Zeta-Jones. "Am aflat că juca golf. M-am topit. Se uita drept în ochii mei și asta a fost", a mai spus Michael Douglas.



Actorul a adăugat că dragostea lui continuă să crească: "Am sărbătorit recent a 18 noastră aniversare și dincolo de iubirea pură care continuă să crească, cred că faptul că lucrăm în același domeniu ne ajută să înțelegem ce se întâmplă (...)."



La rândul său, Catherine Zeta-Jones a ținut să-i mulțumească lui Michael pentru tot ceea ce face pentru ea: "Este cel mai drăguț bărbat pe care l-am întâlnit în viața mea.



Catherine Zeta-Jones şi Michael Douglas s-au cunoscut în 1998 prin intermediul actorului Danny DeVito și au devenit părinții lui Dylan în august 2000. Trei luni mai târziu, în noiembrie 2000, cei doi actori s-au căsătorit la New York, după finalizarea divorțului lui Michael Douglas de prima lui soție, Diandra. Fiica lor, Carys, a venit pe lume în aprilie 2003.



Michael Douglas mai are un copil, Cameron, în vârstă de 39 de ani, din primul mariaj. Actorul a devenit bunic în decembrie 2017, când s-a născut fiica lui Cameron, Lua Izzy.