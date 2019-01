Motivul pentru care Kate Middleton își dorește cel de-al patrulea copil cât mai curând

Ducesa de Cambridge este pregătită să aibă cel de-al patrulea copil în 2020.

Kate Middleton și Prințul William au devenit părinți pentru a treia oară în luna aprilie a anului trecut, când s-a născut Prințul Louis, dar se pare că Ducesa de Cambridge își dorește să rămână însărcinată cât mai repede.

Se pare că dorința Ducesei are legătură cu relația pe care o au deja primii doi copii ai săi. Kate apreciază foarte mult relația apropiată dintre Prințul George, în vârstă de cinci ani, și Prințesa Charlotte, de trei ani. Cei doi copii sunt foarte apropiați, iar diferența mică de vârstă este unul dintre motive, consideră Kate.



De aceea, Ducesa își dorește ca Louis să aibă un frate sau o soră de vârstă cât mai apropiată pentru a forma același tip de conexiune pe care o au cei doi frați mai mari ai săi.



"Kate a observat legătura strânsă dintre George și Charlotte și consideră că ar fi extraordinar dacă Louis ar avea o soră sau un frate apropiat de vârsta lui" a declarat o persoană din cercul familiei regale pentru publicația australiană New Idea.



"Kate face lucrurile în felul său, dar William a susținut-o întotdeauna și ar face orice ca ea să fie fericită. ", a mai declarat sursa.



Familiile cu patru copii par să fie o tradiție în rândul celor cu sânge albastru, Regina Elisabeta având la rândul său trei fii și o fiică. Și Prințesa Mary a Danemarcei, una dintre prietenele Ducesei de Cambridge, are de asemenea patru copii.



Kate a vorbit recent despre dificultățile cu care s-a confruntat în creșterea copiilor. În mod surprinzător, Ducesei nu i se par dificile nopțile nedormite sau schimbatul scutecelor.



În timpul unui discurs susținut în cadrul unei întâlniri Family Action, unde a lansat o linie telefonică de urgență pentru probleme de familie, Kate a dezvăluit că cea mai mare provocare în ceea ce privește creșterea copiilor a apărut după ce aceștia au împlinit un an.



"Este foarte dificil. , a declarat Kate.

Foto: Hepta