Băieții buni care fac treaba poliției: Pensionarii militari care salvează minorele răpite de proxeneți

Câțiva veterani din armată și poliție și-au unit forțele și luptă pe cont propriu cu traficanții de ființe umane. Până acum au scos peste 220 de fete din mâinile proxeneților. Iar lupta continuă.

Cum s-au apucat pensionarii de treabă

Sclavia a fost abolită de mai bine de 150 de ani în Statele Unite și de peste două secole în alte țări, însă continuă în zilele noastre sub forma traficului uman. Potrivit raportului global al ONU privind traficul de ființe umane din 2018, peste 25.000 de persoane din 97 de țări au fost victime ale acestui fenomen numai în 2016. În medie, 254 de oameni din fiecare țară a lumii au fost exploatați.Statistica nu include, însă, și milioanele de persoane dispărute. Iar, din păcate, 2019 a înregistrat o creștere a traficului de carne vie, ajuns la un nivel record al ultimilor 13 ani, notează Bored Panda



Și totuși, întotdeauna mai există o speranță. În Statele Unite, ea se numește Saved in America (SIA) - un grup de veterani din trupele speciale SEAL, foști pușcași marini, foști polițiști și alți voluntari care și-au unit forțele pentru a lupta cu traficanții de carne vie. Oamenii ăștia, special antrenați pentru operațiuni militare, și-au zis că decât să-și încaseze pensia și "să ruginească" pe acasă, mai bine să rămână activi și să facă un serviciu societății. Iar acolo unde poliția nu face față, se ocupă ei.





Saved in America a fost înființată de Joseph Travers, fost detectiv privat și ofițer de poliție timp de 40 de ani. Ideea i-a venit după ce a citit într-un ziar despre Terror Hunters, o organizație care luptă pentru eradicarea exploatării sexuale a minorilor în alte țări. "Asta mi-a adus în minte o știre de care auzisem atunci despre dispariția unei fete de 17 ani care a dispărut după ce a plecat de acasă, din New York. Brittanee Drexel a fost ultima oară văzută în imaginile înregistrate într-un hotel din Carlona de Sud, pe 25 aprilie. M-am întrebat unde o fi", a povestit directorul executiv al organizației pentru Bored Panda.



FBI a aflat că fata fusese răpită din hotel de membrul unei grupări interlope. Din păcate, Brittanee a fost abuzată sexual și apoi ucisă.



"Ca fost ofițer de poliție și actual detectiv, am cunoscut o grămadă de cazuri de copii dispăruți. Știu că mulți dintre ei au sfârșit în rețele de trafic uman și m-am simțit dator să mă văd cu cei de la Terror Hunters pentru a vedea dacă putem face astfel de operațiuni de salvare și în Statele Unite. Am stabilit imediat să mă văd cu ei", a explicat Travers.

5 suflete salvate în fiecare lună



Una dintre cele mai frumoase povești ale SIA este cea a două fete de 16 ani care au dispărut într-o după-amiază de vineri.

Părinții încercau cu disperare să afle ceva de la prieteni și poliție, dar în zadar - parcă intraseră în pământ. Apoi i-au anunțat pe cei de la SIA, iar "băieții buni" au aflat că fetele fuseseră răpite de o rețea și vândute ca sclave sexuale.SIA a cooperat cu poliția și le-a salvat pe cele două fete din Compton, California. Acesta a fost unul dintre cele peste 7.000 de cazuri de trafic de ființe umane înregistrate anual în SUA.Saved in America nu este o grupare paramilitară de tip "vigilante" și nu se substituie autorităților. Dimpotrivă, colaborează strâns cu acestea și susțin eforturile de combatere a exploatării sexuale a minorilor din SUA.Toți membrii SIA sunt oameni cu pregătire specială și lucrează benevol pentru salvarea minorelor care cad pradă rețelelor interlope. Foști membri ai trupelor SEAL, foști pușcași marini și foști polițiști, aceștia operează organizat, într-un proces care include șase etape, de la strângerea de informații de la părinți și anturaj, precum și de pe rețelele de socializare, până la faza intrării în acțiune., a explicat Travers.

Din 2014 și până acum, Saved in America a reușit să salveze peste 220 de tinere din mâinile proxeneților. În medie, cinci suflete pe lună. În plus, SIA oferă și asistență juridică și terapie psihologică pentru victimele exploatării sexuale, relatează Bored Panda.



"Cele mai grele cazuri sunt cele în care primim informații la mult timp după dispariții. Cu cât un minor e dispărut mai mult, cu atât este mai dificil de găsit", explică Travers.

Fii prietenul copilului tău, dar rămâi părinte!

Expertul are și un sfat pentru părinți, astfel încât copiii lor să nu se intersecteze cu rețelele de trafic de carne vie:Saved in America continuă să ia urma copiilor dispăruți în Statele Unite, iar cei care vor să susțină activitatea pot lucra ca voluntari sau pot face donații pe site-ul organizației.