Love story modern: O tânără bolnavă de cancer și-a rugat iubitul să o lase și să-și trăiască viața, iar el a cerut-o în căsătorie

Când a aflat că are cancer de sân în stadiul doi, o tânără i-a spus iubitului că nu trebuie să treacă prin acest calvar și că are dreptul să-și trăiască viața. Dar el i-a pregătit cea mai frumoasă surpriză.

Dragostea e mai puternică decât orice nenorocire. Și cu tot necazul din viața sa, Jillian Hanson știe bine asta, pentru că i s-a întâmplat chiar ei: în mijlocul unei situații de viață și de moarte, când iubirea ei părea condamnată, i s-a întâmplat o minune emoționantă.



Când tânăra din New Jersey, Statele Unite, a fost diagnosticată cu cancer de sân în stadiul doi, a înțeles că nu mai are mult timp și a decis că ar fi cinstit ca iubitul ei, Max Allegretti, să știe că ceea ce urmează nu va fi deloc ușor, nu va fi deloc frumos. Și că poate vrea să-și trăiască viața. Erau de trei ani împreună, dar asta nu-i dădea dreptul, s-a gândit ea, să-l oblige să-i stea alături și să treacă printr-un calvar.



"Jillian mi-a spus că va fi greu și că nu știe la ce să se aștepte, iar dacă nu pot să trec prin asta, voia să știe dinainte", a povestit el. Dar Max nici nu a vrut să audă - a stat lângă ea doi ani, cât a durat tratamentul, a încurajat-o, i-a făcut zilele mai frumoase și i-a dat speranță. Iar când chimioterapia se apropia de sfârșit, a început să se gândească la cel mai bun mod de a sărbători. Și l-a găsit. Max i-a pregătit iubitei sale o surpriză de proporții: a cerut-o în căsătorie!



"Am vorbit cu prietenele și familia ei și ne-am gândit cum să-i facem ultima zi de chimioterapie mai plăcută. Apoi am plănuit tot cu sprijinul Memorial Sloan Kettering, spitalul unde ea a urmat tratamentul", a spus tânărul.



Max a cerut-o de soție pe 28 februarie 2018, înconjurați de familie, prieteni și asistente. Chiar dacă se gândiseră la căsătorie și înainte de diagnostic, pentru ea tot a fost un șoc uriaș, relatează Bored Panda.

, a mărturisit Jillian.

După ce s-au logodit, cei doi au început să-și pregătească nunta, dar au scăpat de o bătaie de cap după ce Jillian a cunoscut o organizatoare de nunți din New York, Lauren Grench, de la firma LLG Events, căreia i-a spus povestea ei. Emoționată, Lauren a decis să ia tot stresul de umerii celor doi tineri și să le organizeze nunta pe gratis. Ba chiar a organizat și o strângere de fonduri în sprijinul cuplului.



Iar povestea frumoasă nu se termină aici: rochia miresei a fost realizată de designerul Kenneth Winston.

, a mărturisit Lauren Grench., a mai spus organizatoarea de nunți.Cei doi tineri, care sunt împreună de când erau la liceu, s-au căsătorit pe 18 octombrie, în Tinton Falls, New Jersey, înconjurați de prieteni și de familiile lor. Povestea lor de dragoste, un love story modern, a provocat un val de emoție pe rețelele de socializare.