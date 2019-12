Cine e femeia care a plătit cumpărăturile tuturor clienților la supermarket: Vedeta a fost recunoscută de un fan

S-a întâmplat pe 27 noiembrie, înainte de Ziua Recunoștinței, când o femeie a intrat într-un magazin Walmart și a început să plătească tot ce cumpăraseră clienții aflați la coadă. Ea a spus că se numește Cici și că a câștigat la loterie, așa că vrea să le facă oamenilor o surpriză plăcută.



Femeia era, de fapt, o cântăreață renumită care pune mare preț pe discreție și care își ascunde chipul cu peruci, astfel că nici fanii ei nu o recunosc ușor. Dar de data aceasta, un admirator și-a dat seama cine este "zâna" cea bună: Sia. Acesta a rugat-o să facă o poză împreună, relatează Bored Panda.



Oamenii au fost surprinși de gestul artistei. "Îmi place că nu a făcut asta pentru publicitate, ci pentru că chiar este o persoană drăguță. N-a vrut ca lumea să știe cine era sau de ce făcea asta", a scris cineva pe Twitter.



În octombrie, vedeta în vârstă de 43 de ani i-a surprins pe fani cu modestia ei. Ea a dezvăluit într-o postare pe Twitter că suferă de sindromul Ehlers-Danlos (EDS), o afecțiune neurologică rară care poate provoca dureri articulare puternice și oboseală extremă. "Salut, sufăr de dureri cronice, o boală neurologică, Ehlers-Danlos, și vreau să vă spun, celor care suferiți de dureri, fie fizice, fie emoționale, că vă iubesc. Mergeți mai departe. Viața este al naibii de grea. Durerea te demoralizează și nu ești singur", a scris artista în postarea sa de pe Twitter.

Hey, I'm suffering with chronic pain, a neurological disease, ehlers danlos and I just wanted to say to those of you suffering from pain, whether physical or emotional, I love you, keep going.