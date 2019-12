Cele mai originale bărbi și mustăți din 2019: 30 de bărbați care au multă imaginație

Americanii au un campionat al celor mai interesante bărbi și mustăți. Câțiva concurenți au făcut tot posibilul pentru a impresiona juriul.

Unii dintre cei mai importanți oameni din istorie au avut barbă sau mustață. Iar astăzi barba este din nou la modă, multe femei fiind atrase de acest detaliu fizic masculin.Sunt puține șanse, totuși, ca femeile "să se bată" pentru tipii care concurează la campionatul de bărbi și mustăți din America, o competiție profesionistă care premiază cele mai elaborate și mai originale moduri de aranjare ale părului facial. Pasiunea acestor oameni pentru bărbi și mustăți nu are limite, iar pentru a obține titlul mult râvnit investesc timp, bani și multă răbdare.Ediția din 2019 a concursului National Beard and Mustache Championships , desfășurată pe 8 și 9 noiembrie, a inclus și provocarea No Shave November (Noiembrie fără ras) și a susținut trei cauze caritabile: fondurile strânse au fost donate unei Together We Cope, o agenție care acționează pentru prevenirea fenomenului oamenilor fără adăpost, relatează Bored Panda Câștigătorii din 2019 nu au fost încă anunțați, iar concurenții s-au străduit să surprindă juriul cu cele mai elaborate bărbi și mustăți. Greg Anderson , un fotograf din Las Vegas, a fost prezent la acest concurs și a surprins cele mai originale realizări din domeniu.