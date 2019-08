Mama are 64 de ani, fiica ei are 34 și toată lumea le crede surori. Secretul frumuseții unei femei care arată fabulos

La 20 de ani a fost diagnosticată cu lupus și a trebuit să-și schimbe dieta. Acum arată atât de bine, încât lumea o crede sora fiicei sale.

Să ajungi la 64 de ani și să arăți ca la 30 - orice femeie își dorește așa ceva. Angela Paul, model și consultant în domeniul relațiilor, pare mult mai tânără și oamenii cred că și-a făcut operații estetice.

Femeia care locuiește în California spune că aspectul său tineresc se datorează stilului său de viață super-sănătos. După ce în tinerețe a fost diagnosticată cu lupus, ea a decis să aibă mai multă grijă de sănătatea sa și spune că măsurile pe care le-a adoptat au ajutat-o să atenueze simptomele bolii fără medicamente, folosind, în schimb, meditația, exercițiile fizice, nutriția și sănătatea mentală, relatează Daily Mail. Acum, la aproape 65 de ani, Angela spune că i se întâmplă des să fie luată drept sora fiicei sale și este complimentată de bărbați care au jumătate din vârsta sa, relatează Daily Mail.



La 20 de ani, doctorii i-au spus că are lupus eritematos, o afecțiune pe termen lung care provoacă inflamații în organe și pe piele. După ce și-a schimbat stilul de viață, când avea 30 de ani, Angela a născut-o pe Arielle, acum ea însăși în vârstă de 34 de ani, și și-a dedicat anii următori creșterii fiicei sale și călătoriilor cu soțul ei, Alan (69 de ani).



"Chiar nu-i niciun secret în a îmbătrâni cu grație la 64 de ani; genetica ajută, dar mai mult decât asta stilul de viață este o bună predicție a felului în care o să îmbătrânești", a explicat ea. "Pentru mine, să îmbătrânesc frumos a fost un scop de o viață. Am început să am grijă de mine când eram model, cu atenție asupra nutriției, exercițiilor, meditației și concentrării mentale. Cu cât începi mai devreme să ai grijă de tine, cu atât vei avea rezultate mai bune mai târziu în viață", a adăugat femeia.



Ea a povestit că boala i-a schimbat existența: "La 20 de ani mă simțeam plină de viață, dar am fost diagnosticată cu lupus și din fericire am reușit să mă tratez fără să iau medicamente.



Angela pune aspectul ei tânăr și pe seama zestrei genetice pe care a moștenit-o de la mama sa, dar mai sunt și alți factori care o avantajează: "Am crescut în Anglia, unde ploua mult și nu am fost mult expusă la soare, ceea ce chiar e un lucru foarte bun. N-am fumat niciodată și întotdeauna am dormit bine. Pentru mine, somnul este cel mai important ajutor în materie de sănătate și de frumusețe."



"Ca model, știam mereu care sunt beneficiile îngrijirii pielii - să te ferești de soare și folosește cele mai bune și cele mai eficiente produse de înfrumusețare. Îmi place să fac exerciții, au devenit o parte din programul meu de îngrijire, dar cred că cel mai mult drumul meu spre îmbătrânirea sănătoasă s-a îmbunătățit considerabil prin practicarea meditației", a mai spus ea.



În privința dietei, Angela spune din capul locului că a eliminat carnea și se simte foarte bine: "N-am mâncat deloc carne de porc sau de pasăre în ultimii 38 de ani, dar îmi plac peștele și sushi.