Kelly McGillis, de nerecunoscut la 62 de ani. Cum arată acum fata frumoasă din „Top Gun“

Actrița care a făcut un cuplu memorabil cu Tom Cruise în 1986, în „Top Gun“, a avut o apariție rară în public. Kelly McGillis este total diferită acum.

Cât de mult ne schimbă timpul! Și ce efecte are felul în care trăim asupra noastră, an după an! Dacă ai crescut cu filmele lui Tom Cruise și te-ai obișnuit ca el să arate incredibil de bine chiar și acum, la 57 de ani, de parcă n-ar îmbătrâni, trebuie să fi înțeles deja că e un mare norocos. Kelly McGillis, partenera lui din "Top Gun", fata care a cucerit o generație și care părea să aibă asigurat un viitor strălucitor în lumea filmului, nu a avut aceeași traiectorie fericită.



În '86, când "Top Gun" o propulsa printre cele mai frumoase femei din lume, Kelly McGillis avea 29 de ani şi era o femeie irezistibilă. Apariţia alături de Tom Cruise în acest blockbuster şi secvenţele din film reluate în videoclipul piesei "Take My Breath Away", a trupei Berlin, au transformat-o într-o emblemă a anilor '80-'90.



"Top Gun" a reprezentat un mare succes, având încasări de peste 350 de milioane de dolari în condiţiile în care bugetul filmului a fost de numai 15 milioane de dolari. Din distribuţie au mai făcut parte, pe lângă Tom Cruise şi Kelly McGillis, Val Kilmer, Meg Ryan, Michael Ironside sau Tom Skerritt.



McGillis a interpretat rolul instructorului Charlie Blackwood, de care se îndrăgosteşte protagonistul filmului, Pete "Maverick" Mitchell, jucat de Tom Cruise, iar actrița a ajuns atunci în vârful cel mai înalt al carierei sale. Actrița a mai apărut în "Witness", cu Harrison Ford, rol pentru care a fost nominalizată la Globul de Aur și premiul BAFTA, și în "The Accused", cu Jodie Foster, în 1988.

La 33 de ani de la lansarea producției care a făcut-o cunoscută, Kelly McGillis este de nerecunoscut. Actrița are acum 62 de ani și trăiește de mai mult timp departe de atenția presei. Ea a avut una dintre rarele sale apariții publice, chiar în perioada în care a fost lansat primul trailer al filmului "Top Gun 2: Maverick", continuarea producției din 1986.Actrița a fost fotografiată joi în Carolina de Nord, în timp ce ieșea dintr-o biserică din orașul Hendersonville, relatează Daily Mail . Îmbrăcată cu o cămașă albă și pantaloni foarte largi din in, McGillis purta în picioare o pereche de șlapi și arăta complet diferit față de anii trecuți. Vârsta sa a devenit tot mai evidentă, dar ceea ce contează cel mai mult pentru ea este faptul că are o stare de spirit bună și că e mulțumită de stilul de viață rustic pe care l-a adoptat după ce a părăsit Hollywood-ul.McGillis și-a făcut debutul în lumea filmului în 1983, în comedia-dramatică "Reuben, Reuben", după ce a absolvit Juilliard School, iar doi ani mai târziu a primit primul rol important, în thrillerul "Witness", fiind nominalizată la Globul de Aur și premiul BAFTA.În anul următor, apariția din "Top Gun" a transformat-o într-o vedetă de talie mondială, iar ea a cucerit apoi critica cu rolul din "The Accused" (1988), în care era avocata victimei unui viol, interpretată de Jodie Foster.