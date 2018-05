Frumoasa Kitty Spencer, surpriza de la nunta regală: Cum a reuşit nepoata Prinţesei Diana să iasă în evidenţă

Lady Kitty Spencer a ieşit în evidenţă la nunta regală. Pe lângă frumuseţea sa naturală, unul dintre atuurile ei a fost machiajul care a costat 640 de euro.

Apariţia nepoatei Prinţesei Diana a atras atenţia, sâmbătă, la nunta Prinţului Harry cu Meghan Markle şi a fost comentată pozitiv în presă şi pe reţelele de socializare. Potrivit ziarului britanic Daily Mail, tânăra care a amintit izbitor cu Lady Di datorează o mare parte din aprecierile primite unei echipe talentate de machiaj care a folosit nu mai puţin de 18 produse pentru a-i realiza un look impecabil.



În vârstă de 27 de ani, Kitty a lucrat ca model şi a apărut în cea mai recentă campanie Dolce & Gabbana, aşadar este perfect familiarizată cu cele mai noi tendinţe vestimentare şi din domeniul cosmeticii. Ea a purtat la nunta regală o rochie verde Dolce & Gabbana cu motive florale pictate şi o pălărie de aceeaşi culoare, semnată de Philip Treacy, accesorizându-şi ţinuta cu bijuterii Bulgari. Rochia s-a asortat cu cea pe care a purtat-o mama ei, Victoria, notează cotidianul citat.

Machiajul a costat aproximativ 640 de euro şi a fost realizat de o echipă condusă de make-up artista Sarah Jane Wai.

Aceasta a aplicat mai întâi pe tenul tinerei un primer Wonder Glow în valoare de 44 de euro şi un filtru Hollywood Flawless de 35 de euro peste care a dat fond de ten Magic Foundation (37 de euro) şi Light Wonder (încă 37 de euro). Apoi, Sarah a folosit un corector The Retoucher 2 Fair (39 de euro) pentru a şterge imperfecţiunile.Pentru ca machiajul să reziste de-a lungul întregii zile, ea a folosit pudra Flawless Finish (39 de euro), care previne strălucirea excesivă. Conturul de pe obraji a fost creat cu Hollywood Light Wand (39 de euro), Hollywood Contour Wand (39 de euro) şi Filmstar bronze & glow (56 de euro), iar pentru un aspect de roz natural Sarah a aplicat fardul Cheek to Chic in First Love (35 de euro).

Sprâncenele tinerei au căpătat conturul perfect cu Legendary brow in Linda (21 de euro), iar pentru formă şi culoare Sarah a apelat la Brow lift in Rita (26 de euro).



Totodată, Sarah a folosit un tuş de ochi Rock n Kohl eyeliner in Barbarella Brown (22 de euro) şi un rimel Legendary Lashes (29 de euro). Pentru culoare, ea a aplicat crema Eyes to Mesmerise in Jean (25 de euro) şi Bigger Brighter Eyes in Exagger Eyes (44,50 euro).