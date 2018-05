Soţia lui Will Smith era să rămână fără păr: „A fost înfricoşător când a început“

Jada Pinkett Smith a povestit ce a simţit când a început să-i cadă părul. Ea a fost îngrozită când şi-a dat seama că suferea de alopecie.

Jada Smith a dezvăluit de ce îşi ţine atât de des capul acoperit. Într-un episod din seria de emisiuni "Red Table Talk", difuzată pe Facebook, actriţa în vârstă de 46 de ani a dezvăluit că a fost pe punctul de a-şi pierde podoaba capilară. "Am avut probleme cu căderea părului. Şi trebuie să vă spun că a fost înfricoşător când a început. Eram la duş, într-o zi, şi m-am trezit cu un pumn de păr în mâini. A fost ceva gen <<Doamne, o să chelesc?>>", a povestit ea.



Soţia lui Will Smith a spus că îşi rade periodic părul şi din acest motiv îşi ţine capul acoperit. "A fost una dintre situaţiile acelea din viaţa mea în care am început efectiv să tremur de frică. De asta îmi tot tund părul. Am făcut tot felul de teste. Nimeni nu ştie cauza. Toţi spun că e de la stres: <<Ai alopecie>>", a mărturisit ea.



Jada a vorbit şi despre cât de importantă este înţelegerea din partea celorlalţi într-o situaţie în care cineva se confruntă cu o asemenea problemă. "Cea mai mare putere o primeşti de la oameni. Oamenii care ies şi spun că au cancer, oamenii care au copii bolnavi", a spus ea.

Will Smith şi Jada Pinkett au sărbătorit pe 31 decembrie 20 de ani de căsnicie.

Ei doi copii - un băiat, Jaden, în vârstă de 19 ani, şi o fată Willow, în vârstă de 17 ani.Cuplul a trecut cu bine peste momentele de cumpănă, când s-a aflat în pragul divorţului.Jada Pinkett Smith, în vârstă de 46 de ani, este actriţă, model, cântăreaţă şi compozitoare. A jucat în producţii importante, precum "Profesorul Trăsnit", "Ali", "Matrix - Revoluţii", "Matrix - Reîncărcat" şi franciza "Madagascar", dar şi în serialul "Gotham".Will Smith, în vârstă de 49 de ani, a devenit celebru în anii 1980, atât ca rapper - sub numele The Fresh Prince -, cât şi ca actor, într-un popular serial de televiziune "Prinţul din Bel Air/The Prince of Bel Air", notează Mediafax.Printre rolurile sale cele mai cunoscute sunt cele din lungmetrajele "Bărbaţii în Negru/Men in Black", "Ziua Independenţei/Independence Day", "Ali", pentru care a fost nominalizat la premiile Oscar, "În căutarea fericirii/The Pursuit of Happyness" şi "Şapte suflete/Seven Pounds".Foto: Hepta