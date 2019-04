Fericitul Eddie Murphy: Are 10 copii și o iubită cu 19 ani mai tânără care arată senzațional după ce a născut

Paige Butcher are o siluetă fără cusur la cinci luni după ce a născut al zecelea copil al starului.

La nici jumătate de an de când a născut, logodnica lui Eddie Murphy e în formă perfectă. În noiembrie, actrița australiană în vârstă de 39 de ani a adus pe lume un băiețel. În weekend, Paige a fost fotografiată de paparazzi în timp ce se relaxa la plajă, în Maui, Hawaii, cu fiica sa de doi ani, Izzy. Cele două s-au bălăcit puțin în apa oceanului, apoi s-au întors pe nisip.Cu brațele sculptate, picioare tonifiate și un abdomen plat, vedeta în vârstă de 39 de ani arăta incredibil, scrie cotidianul britanic Daily Mail . Paige, care a jucat în filmul "Something's Gotta Give/ Ceva, ceva tot o ieşi", împreună cu Diane Keaton, purta un costum de baie turcoaz din două piese și avea ochelari de soare Ray-Ban , precum și un ceas de aur pe mâna dreaptă.Cu cinci luni în urmă, actrița i-a dăruit logodnicului său al zecelea lui copil. Max Charles Murphy s-a născut pe 30 noiembrie și este al doilea copil cu Eddie Murphy, după fetița lor, Izzy.Eddie și Paige au confirmat în septembrie că sunt logodiți, dar nu au anunțat când se vor căsători.O sursă a declarat pentru People că cei doi își doresc mai întâi un frățior pentru fiica lor.Murhpy și Butcher s-au cunoscut pe platourile de filmare pentru lungmetrajul "Big Momma's House 2", în 2006, şi au o relaţie din 2012.Eddie Murphy mai are opt copii din relaţii anterioare: Eric, în vârstă de 29 de ani, cu Paulette McNeely; Bria, în vârstă de 28 de ani, Miles Mitchell, în vârstă de 25 de ani, Shayne Audra, în vârstă de 23 de ani, Zola Ivy, în vârstă de 18 ani, şi Bella Zahra, în vârstă de 16 ani, cu fosta soţie Nicole Mitchell Murphy; Christian, în vârstă de 27 de ani, cu Tamara Hood, şi Angel Iris, în vârstă de 11 ani, cu cântăreața Mel B.Născut pe 3 aprilie 1961, la New York, Eddie Murphy este actor şi producător.S-a remarcat în filme ca "Beverly Hills Cop", "Dr. Dolittle" şi "The Nutty Professor" şi a primit o nominalizare la Oscar pentru rolul secundar din "Dreamgirls" (2006).Foto: Daily Mail, Hepta