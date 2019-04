A trăit pe stradă, azi e vedetă: Halsey s-a gândit să se prostitueze ca să aibă ce mânca

Cântăreața americană a dezvăluit că, la 19 ani, când dormea sub podurile din New York, s-a gândit să se prostitueze ca să aibă ce mânca.

De la tinerețea agitată, în care a trăit zi și noapte pe străzile din New York, la statutul de vedetă, Halsey a parcurs un drum plin de peripeții, în care a prins șansa care i-a schimbat existența. Totul a început când ea renunțat la colegiu, spre disperarea părinților săi, care au alungat-o din casă.



Artista americană în vârstă de 24 de ani a mai vorbit despre perioada dificilă când nu avea un acoperiș deasupra capului și a dormit sub poduri și în alte locuri în care se simtea cât de cât la adăpost. Sâmbătă seară, la Hollywood, ea a urcat pe scena unui eveniment caritabil, Ending Youth Homelessness, și a ținut un discurs emoționant, în care a făcut o altă dezvăluire despre trecutul său.



Halsey a mărturisit că atunci când a trăit pe străzi s-a gândit să se prostitueze ca să facă rost de bani cu care să-și cumpere mâncare. "Când trăiam la New York, eram o adolescentă. , a spus ea pe scena evenimentului.



Halsey a adăugat că deși sună interesant să poată spune că s-a transformat din homeless în vedetă pop, ea nu dorește ca oamenii să ajute persoanele defavorizate pentru că acestea ar putea ajunge celebre cândva: "N-ar trebui să ajutăm oamenii pentru că ne gândim că există posibilitatea ca ei să se transforme în vedete.