Mărturia unui criminalist despre accidentul în care a murit Lady Diana: Prințesa a avut o rană mică, dar în locul nepotrivit

Dr. Richard Shepherd a scris în cartea sa de memorii că Prințesa Diana a suferit o hemoragie a unei vene mici dintr-un plămân, iar aceasta i-a fost fatală.

Expert cu mare experiență în criminalistică, Dr. Richard Shepherd a luat parte la numeroase anchete dificile din Marea Britanie. În cartea sa, "Unnatural Causes/ Cauze nenaturale", care a fi lansată pe 18 aprilie, el amintește cele mai importante cazuri la care a lucrat, printre care și accidentul tragic în care și-a pierdut viața Prințesa Diana. Concluzia specialistului este că rana care i-a fost fatală nu a fost una mare, dar s-a produs într-o zonă sensibilă, iar consecințele au fost devastatoare.Shepherd povestește cum a ajuns să lucreze la acest caz: "La primele ore ale zilei de 31 august 1997, Prințesa de Wales și Dodi Fayed au murit într-un accident rutier într-un tunel din Paris, el la locul impactului, iar ea la spital, după o operație. Dar întrebările continuă să fie puse și teoriile conspirației zburdă în jur de atunci. În 2004, Sir John Stevens a condus o anchetă a poliției pentru a stabili dacă a existat vreun motiv de îndoială că ei au fost victimele unui accident auto pur și simplu și am cerut să văd probele."Criminalistul explică în cartea sa dinamica accidentului și modul în care impactul i-a ucis pe cei din mașină, așa cum rezultă din probele din dosar și din reconstituirea făcută de anchetatori. El arată că în acea noapte, în Mercedesul care gonea prin tunelul Alma din Paris se aflau șoferul Henri Paul și bodyguardul prințesei, Trevor Rees-Jones, pe locurile din față, iar pe cele din spate stăteau Diana și Dodi. Niciunul nu purta centura de siguranță, cu excepția bodyguardului, care se afla în fața Dianei. În momentul în care mașina s-a lovit de un stâlp de beton din tunel, Henri Paul a fost aruncat și strivit în volan, iar rănile suferite atestă impactul, dar câteva microsecunde mai târziu, el a fost lovit din spate de Dodi, care, fiind destul de corpolent, a preluat viteza mașinii care circula cu 96,5 kilometri la oră."Henri Paul a acționat efectiv ca un airbag pentru Dodi și a murit instantaneu. La fel și Dodi. Diana a fost puțin mai norocoasă, fiindcă bodyguardul ei, Trevor Rees-Jones, stătea pe locul din fața ei și a rămas fix în scaun. Bodyguarzii nu-și pun centura de obicei pentru că le restrânge mișcările, dar Rees-Jones, poate pentru că a fost alarmat de felul în care conducea Henri Paul sau poate pentru că a realizat că urma impactul, și-a pus centura în ultimul moment. Centurile sunt proiectate să se desprindă treptat când sunt fixate. Așa că el era prins de centură și a fost parțial amortizat de airbagul mașinii care s-a umflat instantaneu, în timp ce corpul Dianei a fost proiectat spre el de pe banchetă. Ea era mult mai ușoară decât Dodi, iar centura lui Rees-Jones a absorbit o parte din forța suplimentară.Asta a redus puțin energia impactului ei", arată expertul.Shepherd scrie că Diana a suferit o rană relativ ușoară în raport cu forța impactului și era conștientă când au intervenit paramedicii: "De fapt a avut doar câteva oase rupte și o mică rană la piept, dar asta a inclus și o mică leziune a unei vene dintr-un plămân. Pentru serviciul de ambulanță, ea a părut inițial rănită dar stabilă, mai ales pentru că era capabilă să comunice. Toți s-au concentrat pe Rees-Jones, dar vena sângera în pieptul ei."Criminalistul povestește cum a murit Diana: "În ambulanță, ea și-a pierdut treptat cunoștința. Când a suferit un stop cardiac, s-au făcut toate eforturile pentru resuscitarea ei, iar la spital a intrat direct în operație, au identificat problema și au încercat să-i opereze vena. Dar, din păcate, a fost prea târziu. Perioada inițială în care și-a pierdut cunoștința și supraviețuirea inițială după un accident sunt caracteristice unei hemoragii a unei vene vitale.""Din punct de vedere anatomic, aceasta este ascunsă adânc în centrul pieptului. Desigur, venele nu pompează sângele cu presiune atât de mare ca arterele. Sângerează mult mai încet. De fapt, sângerează atât de încet, încât identificarea problemei este destul de grea. Și dacă este identficată, operația este și mai dificilă", arată expertul."Rana ei este atât de rară, încât în toată cariera mea nu cred că am mai văzut una", subliniază el. Adică în 23.000 de cazuri.În opinia sa, moartea prințesei este o situație tipică de genul "Dacă", iar Diana ar fi scăpat cu viață din acea coliziune doar în câteva circumstanțe. "Rana Dianei a fost una mică - dar în locul greșit. Moartea ei este un exemplu clasic despre cum se spune după aproape fiecare deces: dacă. Dacă ar fi lovit scaunul din față într-un unghi puțin diferit. Dacă ar fi fost aruncată în față cu 16 kilometri pe oră mai încet. Dacă ar fi fost băgată imediat în ambulanță. Dar cel mai mare dacă, în cazul Dianei, n-a fost sub controlul ei. Dacă ar fi purtat centură de siguranță. Ar fi fost prinsă, probabil ar fi apărut în public după două zile cu un ochi vânăt, probabil ar fi respirat mai greu din cauza coastelor fracturate și ar fi durut-o brațul rupt (...)"."Patologia morții ei este, cred, indiscutabilă. Dar în jurul acelei mici, fatale tăieturi dintr-o venă pulmonară au crescut atât de multe fapte, unele dintre ele suficient de neclare pentru a permite înflorirea unei multitudini de teorii. Dar eu sunt de acord pe deplin cu concluziile anchetei. A fost un accident tragic", conchide Shepherd în cartea sa.Foto: Hepta, Daily Mail