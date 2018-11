Actorul Sebastian Stan, cursă pe scuter cu o actriță irlandeză: Amândoi erau dezbrăcați!

Cei doi nu au făcut o demonstrație de exhibiționism, ci au filmat o scenă pentru un nou film în care joacă.

Actorul de origine română Sebastian Stan - care a jucat în franciza cinematografică "Căpitanul America/Captain America" - şi actriţa irlandeză Denise Gough au făcut o cursă pe scuter, nud, prin Atena.Potrivit tabloidului online american TMZ , Sebastian Stan şi Denise Gough au filmat astfel pentru un nou lungmetraj în care joacă, "Monday". Din fotografiile distribuite de agenția IMP Features se vede că scuterul era fixat pe o platformă tractată de o mașină, în timp ce echipa de producție filma scena repsectivă."Monday" redă povestea de dragoste a doi americani cu tendinţe autodistructive, aflaţi în Grecia. Lansarea lungmetrajului regizat de Argyris Papadimitropoulos va avea loc anul viitor.Sebastian Stan este cel mai popular actor român care a reuşit să se impună în industria de film americană. El a jucat alături de Matt Damon în "Marţianul", producție nominalizată la şapte premii Oscar, iar în "Lebăda Neagră" a făcut parte dintr-o distribuţie de top alături de Natalie Portman, Mila Kunis şi Vincent Cassel, notează Mediafax Stan a jucat şi în musical-uri pe Broadway şi în serialul american "Gossip Girl", dar şi în lungmetrajul "I, Tonya", de Craig Gillespie. În cel mai recent film din trilogia "Captain America" a deținut un rol principal alături de Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Evans, Hugo Weaving şi Samuel L. Jackson. Rolul din "Captain America" l-a reluat şi în franciza "Avengers".Sebastian Stan s-a născut pe 13 august 1982, în Constanţa. S-a mutat la Viena, împreună cu mama sa, când avea opt ani, iar la vârsta de 10 ani a primit primul său rol într-un film, în "71 fragments of a Chronology of Chance", de celebrul austriac Michael Haneke. Doi ani mai târziu, familia a plecat în SUA şi s-a stabilit în Rockland County, New York. Sebastian Stan a absolvit Universitatea Rutgers din New Jersey şi a studiat la Globe Theater din Londra timp de un an.Foto: Hepta