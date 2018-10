Cinema de 5 stele în Dubai: Vezi filmul întins pe canapea, ai cină de lux și majordom!

În cel mai exclusivist cinematograf din lume, deschis în Dubai, poți vedea filmul întins în canapea, acoperit cu o pătură, ca acasă. Și ai și majordom la dispoziție.

Reel Cinemas, cel mai luxos cinematograf din lume are un restaurant în care un chef gătește preparate pe gustul clienților, dar și locuri Platinum, constând în fotolii foarte comode, cu majordom la dispoziție gata să-ți preia comanda în timp ce urmărești acțiunea de pe ecran. Opțional, clienții pot primi și pături pentru a se acoperi, exact ca acasă, când te cuibărești în fața televizorului. Fotoliile din piele au o zonă care permite odihnirea picioarelor și se pot lăsa pe spate, transformându-se în canapele foarte comode.Cinematograful are și un sistem de multiproiecție echipat cu proiectoare Barco Laser și sunet Dolby Atmos care oferă o experiență excepțională. Bucătăria asigurată de restaurantele Guy Fieri vor fi disponibile în cele trei săli ale Reel Cinemas din Dubai, relatează agenția de presă Ferrari.Holul cinematografului arată ca lobby-ul unui hotel de lux, iar biletele acoperă nu doar costul filmului, ci și o cină somptuoasă, constând în aperitive și un fel principal. Meniul reflectă stilul restaurantelor Fieri din New York și Las Vegas, oferind produse precum Mac & Cheese Burger, Trash Can Nachos, New York Cheesecake și multe altele.Ca să fie clar: având la bază un concept de lux, niciunul dintre aceste Dine-In Cinemas nu va vinde popcorn.Lanțul de cinematografe este deținut de Emaar Entertainment., a explicat Damien Latham, directorul executiv al companiei Emaar Entertainment, care deține aceste săli.Realizatorul american de televiziune Guy Ramsay Fieri, care deține 45 de restaurante în Statele Unite și Mexic, a declarat că a avut o echipă care a lucrat la acest proiect., a spus Fieri.