Bella Thorne, o vedetă fără complexe: Nu se epilează și nici nu se ferește să arate asta

Actrița a venit la premiera ultimului ei film, expunându-și fără reținere părul de la subraț. Ea nu este la prima apariție de acest gen.

Fosta vedetă Disney își promovează cel mai recent film, "I Still See You". Ea a participat la premiera acestui horror, organizată în Los Angeles, într-o ținută care îi lăsa la vedere părul din zona subrațului.



Îmbrăcată în pantaloni de un turcoaz strălucitor și un top alb și larg, care-i expunea sutienul dar și axilele, Bella și-a accesorizat ținuta cu foarte multe bijuterii, purtând inele pe aproape fiecare deget, o brățară cu rubine și un ceas mare sclipitor, cercei rotunzi, precum și mai multe lănțișoare.



Pentru actriţa americană, părul de la subraț nu este o scăpare. Ea a renunțat de mai mult timp să se epileze, având mai multe ședințe foto și apariții publice în care și-a expus axilele nerase.



Producția în care a jucat Bella este semnată de regizorul Scott Speer, cu care ea a mai lucrat la "Midnight Sun". Filmată în statul canadian Manitoba, aceasta prezintă o lume post-apocaliptică bântuită de fantome, notează Daily Mail.



La premiera organizată într-o suburbie din Los Angeles au mai fost prezenți colegii ei de distribuție, Sara Thompson și Richard Harmon.



"I Still See You" va fi lansat în cinematografe pe 12 octombrie.



Născută de 8 octombrie 1997, Annabella Avery Bella Thorne este cunoscută pentru apariţiile sale în producţii precum serialul de televiziune "Totul Pentru Dans/Shake It Up!" (2010) şi comediile "The DUFF" (2015) şi "Din greşeală împreună/Blended" (2014), în care a jucat alături de Drew Barrymore şi Adam Sandler.

Anul trecut, actrița s-a numărat printre primii zece cei mai populari actori pe rețelele de socializare, într-un clasament întocmit de The Hollywood Reporter, în care Dwayne Johnson a rămas pe primul loc.

În ianuarie, Bella Thorne a dezvăluit că a fost abuzată sexual şi fizic în copilărie, până la vârsta de 14 ani, când şi-a făcut curaj să se apere. "Am fost abuzată sexual şi fizic în copilărie, din prima zi a vieţii mele pe care mi-o amintesc şi până la vârsta de 14 ani, când în sfârşit mi-am făcut curaj să-mi încui uşa seara şi să stau lângă ea. Întreaga nenorocită de noapte. Aşteptând ca cineva să profite din nou de viaţa mea. Am tot aşteptat să se oprească şi în sfârşit s-a întâmplat. Dar unii dintre noi nu suntem atât de norocoşi să ieşim cu viaţă", a scris ea într-un mesaj publicat pe Instagram. "Vă rog ca astăzi să apăraţi fiecare suflet care a fost maltratat", a continuat ea, adăugând hashtagul #timesup ("Timpul s-a scurs").







Foto: Hepta