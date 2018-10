Sharon Stone se distrează la 60 de ani: Vacanță romantică în Mallorca cu iubitul italian

Vedeta din „Basic Instinct“ e nedezlipită de iubitul ei cu 19 ani mai tânăr, italianul Angelo Boffa. Cei doi s-au relaxat în Mallorca.

Relația actriței americane cu Angelo Boffa pare să devină tot mai serioasă, cei doi fiind fotografiați de paparazzi pe insula spaniolă Mallorca, unde au petrecut un weekend. Ei s-au plimbat sâmbătă seara pe străzile din Puerto Portals, după ce au luat cina la un restaurant. Italianul avea brațul stâng în jurul gâtului vedetei, în timp ce aceasta îl ținea cu mâna dreaptă de umăr.



Îmbrăcată cu o rochie subțire, cu imprimeu negru și auriu, peste care a pus la un moment dat o bluză lungă verde, pe care apoi a legat-o la gât, Sharon purta în picioare sandale maron cu talpă dreaptă. Iubitul ei era îmbrăcat cu pantaloni crem, cămașă albă cu dungulițe, cravată vestă crem.



Sharon Stone și Angelo Boffa au fost văzuți prima oară împreună în luna ianuarie, iar de atunci au avut mai multe apariții în public.

Întrr-un interviu pentru revista Grazia, actrița americană a refuzat să spună dacă are o relație, dar a precizat că ar accepta una doar dacă ar fi un parteneriat bine definit:, a mărturisit ea.În 2012, actrița a avut o relație cu modelul argentinian Martin Mica, dar cei doi s-au despărțit un an mai târziu.Actrița a fost căsătorită cu producătorul de televiziune Michael Greenburg și cu editorul de ziar Phil Bronstein.Ea are trei copii adoptați - Roan, în vârstă de 17 ani, Laird, în vârstă de 12 ani și Quinn, în vârstă de 11 ani.