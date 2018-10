Serena Williams, într-un clip emoționant: Vedeta cântă o melodie

Jucătoarea de tenis a publicat un videoclip în care cântă o melodie, în cadrul unei acțiuni de promovare a testelor pentru depistarea precoce a cancerului de sân.

A cucerit lumea jucând tenis, dar de data aceasta n-o mai vedem pe Serena Williams folosindu-și forța pentru a se impune pe teren, ci într-o postură neobișnuită: cântând o melodie. Sportiva a postat pe Instagram un scurt videoclip în care interpretează piesa "Touch Myself", în cadrul unei inițiative a unei organizații australiene. Breast Cancer Network Australia dorește să le reamintească astfel femeilor că este foarte important să-și verifice periodic sânii pentru a depista cât mai timpuriu cancerul de sân.



Serena a scris pe Facebook că videoclipul a fost realizat în cadrul acțiunii Breast Cancer Awareness Month în semn de omagiu pentru cântăreața Chrissy Amphlett, răpusă de cancerul de sân în 2013. "Da, asta m-a scos din zona de confort, dar am vrut să o fac pentru că e o problemă care afectează toate femeile de toate culorile, din toată lumea. Depistarea precoce este esențială - salvează multe vieți. Sper doar că asta le va ajuta pe femei să-și amintească", a declarat jucătoarea americană de tenis.

Proiectul "I Touch Myself" a fost lansat de Breast Cancer Nework Australia în 2014, după moartea cântăreței Chrissy Amphlett, la vârsta de 53 de ani, iar de atunci Olivia Newton-John, Kate Ceberano și Sarah McLeod au înregistrat câte un clip în care cântau, promovând depistarea precoce a cancerului de sân, relatează ABC.



Breast Cancer Network Australia și o companie producătoare de lenjerie intimă pentru femei au lansat un sutien denumit The Chrissy, în memoria cântăreței Chrissy Amphlett, având imprimat pe dinăuntru sloganul campaniei, "I Touch Myself", pentru a le reaminti purtătoarelor să-și facă testul anual.

Toate vânzările obținute din vânzarea acestui articol vor fi donate organizației australiene, anunță sursa citată.În vârstă de 36 de ani, Serena Williams are în palmares 23 de titluri de Grand Slam. Ea este cea mai bine plătită sportivă din lume în 2018, pentru al treilea an consecutiv, conform revistei economice Forbes. Williams, care a revenit în competiţie în luna martie, după ce în 2017 a născut o fetiţă, a câştigat numai 62.000 din tenis între iunie 2017 şi iunie 2018, dar a încasat 18 milioane dolari din contractele publicitare pe care le are cu diferite companii.În total, Serena Williams a câştigat 86 milioane dolari din premii la turneele de tenis la care a luat parte pe parcursul carierei sale.Foto: Hepta