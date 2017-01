Detoxifierea de zahăr: ce trebuie să mănânci ca să scapi de dependenţă

Poţi să scapi de dependenţa de zahăr în doar 3 zile! Descoperă ce presupune detoxifierea de zahăr şi ce este indicat să mănânci în această perioadă!

Detoxifierea de zahăr: meniu pentru prima zi

Zahărul stă la baza celor mai grave boli de care este afectată în prezent omenirea, scrie publicaţia New York Times este cartea despre care vorbesc autorii materialului şi este scrisă de Gary Taubes, un cunoscut scriitor şi câştigătorul unui premiu de jurnalism ştiinţific pe probleme de sănătate. Cărţile sale, cum ar fi "Why We Get Fat and What to Do About It" şi "Good Calories, Bad Calories: Fats, Carbs, and the Controversial Science of Diet and Health" au fost foarte apreciate în toată lumea.Anul trecut, autorul a lansat cartea "The Case Against Sugar", în care face dezvăluiri senzaţionale despre modul în care s-au făcut anumite cercetări finanţate de diverse companii pentru a distrage atenţia de la zahăr ca inamic principal pentru sănătate şi de a o direcţiona către grăsimile saturate. Potrivit autorului citat de New York Times, zahărul nu este doar cauza principală a diabetului şi obezităţii, ci stă la baza unor boli precum hipertensiunea şi alte boli cardiovasculare, cancer şi Alzheimer.S-a demonstrat ştiinţific faptul că zahărul rafinat este implicat în dezvoltarea şi răspândirea cancerului. Un consum excesiv de zahăr intoxică celulele şi favorizează formarea tumorilor canceroase. "Această intoxicare a celulei conduce la o mai mare cantitate de insulină secretată şi la o cantitate mai mare de acid lactic, atât în celulă, cât şi în jurul ei - factori importanţi de creştere tumorală", explică prof.dr. Pavel Chirilă, medic primar boli interne, în cartea saCred că sunt suficient de multe motive ca să încercăm să limităm cât mai mult consumul de zahăr, în condiţiile în care acesta a cunoscut o creştere spectaculoasă în ultimele decenii. Nu este deloc uşor să scapi de dependenţa de zahăr, însă poţi să încerci să-l elimini din dieta ta măcar trei zile pentru a constata efectele. Iată un meniu pentru detoxifierea de zahăr în 3 zile şi ce trebuie să mănânci în această perioadă. Ideea este ca după aceste 3 zile să continui cu limitarea consumul de zahăr, încercând în fiecare zi să consumi responsabil acest ingredient, protejându-ţi astfel sănătatea.- prima variantă: 1/2 cană cu ovăz (fulgi sau spărtură de ovăz) cu fructe de pădure şi seminţe crude sau migdale.- a doua variantă: 3 ouă jumări (papară).- un pumn mic de nuci crude.- Piept de pui fiert cu legume înăbuşite (dovleac, morcovi, sfeclă roşie, păstârnac, leguminoase)Cină- prima variantă: peşte la grătar cu un bol de fasole verde la abur- a doua variantă: somon cu broccoli şi ciuperci la abur sau stir-fry.