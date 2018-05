Trucuri pentru picioare perfecte: Ce a scos Elle Macpherson din dietă

Vedeta în vârstă de 54 de ani dezvăluie alimentele obişnuite pe care le-a scos din dietă pentru că o făceau să-şi simtă picioarele grele.

Elle Macpherson şi-a cucerit celebra poreclă "The Body" şi fiindcă are picioarele perfecte. Favorizată, ce-i drept, de moştenirea sa genetică, supermodelul australian a avut întotdeauna grijă ca picioarele să fie în formă şi să contribuie decisiv la aspectul ei fizic impecabil. Exerciţiile fizice pe care le face cu regularitate şi de la care nu se abate se îmbină perfect cu o dietă echilibrată care o ajută să se menţină în formă.



În cel mai recent editorial pe care l-a scris pentru site-ul britanic de frumuseţe Get The Gloss, Macpherson a dezvăluit că apa, yoga, somnul şi sauna sunt esenţiale pentru ca picioarele ei să arate perfect. Totodată, ea a precizat că a scos din dietă produsele de panificaţie, zahărul şi sarea, care o făceau să-şi simtă picioarele grele şi a adoptat o dietă alcalină.



"Se pare că dieta afectează modul în care arată şi în care îţi simţi picioarele. În trecut, când consumam zahăr, sare şi făină, picioarele mele erau mai grele", a scris Macpherson. "Când dieta mea este predominant alcalină şi mănânc îndeosebi legume şi beau multă apă, forma picioarelor mi se schimbă, cu siguranţă", a continuat ea.



Elle a explicat că, în general, se bazează pe beneficiile plantelor şi consumă zilnic, dimineaţa şi seara, câte două linguriţe din pudra energizantă Super Elixir. Produsul lansat de brandul ei conţine 45 de nutrienţi extraşi din plante care îmbunătăţesc aspectul pielii şi întăresc ţesuturile, scrie Daily Mail.



Dacă simte că picioarele sale sunt grase, vedeta scapă de retenţia de lichide reducând consumul de alte băuturi în favoarea apei şi face sport în aer liber. În plus, mai ales seara, când stă întinsă pe canapea, îşi fixează picioarele în sus, rezemate de perete, pentru a preveni retenţia de fluide şi pentru a îmbunătăţi circulaţia sângelui, o tehnică mai veche, dar eficientă.



În ce priveşte celulita, Elle Macpherson are o abordare simplă: alternarea duşurilor calde cu cele reci ajută la drenarea sistemului limfatic şi la îmbunătăţirea texturii pielii, scrie ziarul britanic.

Ea foloseşte şi o loţiune nutritivă.Recent, supermodelul a prezent unul dintre cele mai bune exerciţii pe care le face pentru picioare:, a spus Elle. Iar atunci când lucrează, vedeta încearcă să stea aşezată pentru scurt timp şi să fie cât mai activă.

La 54 de ani, Elle Macpherson pune forma ei extraordinară pe seama rutinei stricte pe care o urmează zilnic. Vedeta a dezvăluit pentru revista Glossy cum arată pentru ea o zi obişnuită şi ce obiceiuri sănătoase o ajută să se menţină în formă.



Ziua începe la 5.00 dimineaţa, dar Elle nu se dă jos din pat, ci mai zăboveşte o jumătate de oră pentru a medita şi pentru a practica "respiraţia profundă". Apoi bea un pahar cu apă călduţă şi lămâie, după care în loc de cafea bea un pahar cu apă amestecată cu praf de ardei iute. Micul dejun înseamnă un smoothie făcut cu pudra din gama ei de produse de wellnes, Super Elixir. "Dacă mi-e poftă de ceva bun, mănânc un ou ochi făcut în ulei de floarea soarelui, o felie de pâine de secară, terci de ovăz cu agave sau lapte de migdale cu chia", a spus vedeta.



După micul dejun, ea preferă să înoate în ocean sau să facă yoga înainte de a face un mic ritual de îngrijire: îşi curăţă pielea cu o perie specială, foloseşte o loţiune pe bază de glicol pentru curăţarea tenului şi apoi aplică o cremă de protecţie solară.