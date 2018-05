Mickey Mouse împlinește 90 de ani. Vedetele îl sărbătoresc printr-o ședință foto aniversară

Dar și vedetele se implică în celebrarea lui Mickey, șoricelul iubit de atâtea generații.

Toate portretele realizate de faimosul fotograf vor fi publicate într-o carte cu același nume.

Vedetele au pozat alături de figurine Mickey Mouse, dar și cu urechi de soricel sau tricouri imprimate cu imaginea celebrului personaj de desene animate.În afara faptului că celebrează aniversarea celor 90 de ani de existență ai lui Mickey, cartea "Mickey Mouse & Me" va contribui la strângerea de fonduri pentru asociația caritabilă Together for Short Lives. Profitul obținut din vinderea cărților va fi donat organizației care ajută copiii afectați de boli grave.