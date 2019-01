Transformarea lui Charlie Sheen după ce a aflat că are HIV: Un an fără droguri, chefuri și femei

Actorul de 53 de ani a devenit alt om după ce a fost diagnosticat cu HIV. El a renunțat la dependențele care l-au distrus: droguri, alcool, petreceri și femei.

Ani la rând în care s-a lăsat în voia drogurilor, a alcoolului și al petrecerilor sălbatice aproape că l-au distrus pe Charlie Sheen. Dar diagnosticul crud pe care l-a primit l-a trezit la realitate: confruntat cu perspectiva unei boli necruțătoare și cu urmările complicate ale vieții sale dezordonate, Charlie Sheen s-a schimbat. Transformarea lui este impresionantă: într-un an de la anunțul lui despre boala de care suferă, starul a renunțat la droguri, băutură și femei și este de nerecunoscut.



"A fost bine, a fost bine - trebuia s-o fac, trebuia s-o fac", a mărturisit el pentru emisiunea de televiziune Extra. Scurta lui confesiune a avut loc la un eveniment moden din Malibu, California Strong Celebrity Softball Game. "Mă simt bine", a adăugat, zâmbind spre fotoreporteri.



Starul din "Wall Street" a mai spus că în acest an se va concentra pe o altă dependență de care încă nu a scăpat, una cu care luptă încă din anii '80, de la începutul carierei sale. "Am făcut rezoluțiile înainte de noul an, dar mai am de lucrat cu fumatul - aici nu stau bine", a recunoscut el. Sheen ajunsese să fumeze și două pachete de zi. Acum a mai redus numărul țigărilor, dar încă nu a reușit să renunțe la tutun.



Starul din serialul "Doi bărbaţi şi jumătate/ Two and a Half Men" a publicat în decembrie o fotografie pe Twitter cu medalionul de la Alcoolicii Anonimi, inscripţionat cu numărul 1 care reprezintă 12 luni de când nu mai bea şi nu se mai droghează.

Pe monedă poate fi citit şi "pentru ca sinele tău să fie adevărat" şi are printate cuvintele "unitate" şi "recuperare". Alături de fotografie, Sheen, în vârstă de 53 de ani, a adăugat:, adăugând hashtag-ulActorul, tată a cinci copii, are o lungă și bine documentată luptă cu dependența. El a dezvăluit că era "curat" de 11 luni, când a început să ia din nou droguri după ce a fost diagnosticat cu HIV în 2012, notează revista People , a mărturisit el într-o ediție a emisiunii TV realizate de Dr.Oz., a povestit Sheen.Actorul american a dezvăluit în emisiunea "Today Show" că este seropozitiv în noiembrie 2015, la patru ani după ce a fost diagnosticat cu HIV. El i-a spus gazdei emisiunii Matt Lauer:. De atunci, actorul din "Plutonul/ Platoon" s-a dedicat alcoolului şi drogurilor şi în 2016 a spus trei cuvinte: "concentrat, treaz, încrezător".