Celine Dion merge mai departe după ce a pierdut iubirea vieții sale: Vedeta este din nou îndrăgostită, la 51 de ani

Cântăreața a mărturisit că acum se simte mai frumoasă ca oricând și iubește din nou după ce a trecut peste durerea pierderii soțului.

Aspectul fizic al cântăreței canadiene a suscitat multe articole în presă și comentarii pe rețelele de socializare. După ce a slăbit în mod accelerat, atât de vizibil, s-a scris chiar că ar fi bolnavă. Silueta sa "contondentă" a atras îngrijorarea fanilor, iar câteva persoane au criticat-o în mediul online, scriind că a ajuns "slabă-moartă" și că nu înțeleg care este miza acestei transformări. "Dacă mie îmi place, nu vreau să vorbesc despre asta. Nu mă sâcâiți. Nu mă mai pozați. Dacă vă place, voi fi aici. Dacă nu, lăsați-mă în pace", declara Celine Dion în ianuarie, pentru The Sun.



Într-o apariție TV recentă, Celine Dion a lămurit situația și a abordat și alte subiecte de interes, mărturisind că iubește din nou. Întrebată în emisiunea "Good Morning America" ce părere are despre comentariile referitoare la faptul că a slăbit, cântăreața a răspuns: "Sunt slabă? E adevărat că sunt puțin mai slabă. Totul e în regulă, nu-i nicio problemă."



Artista a pus pierderea rapidă a kilogramelor pe seama faptului că dansează de patru ori pe săptămână cu dansatorul spaniol Pepe Muñoz. "Nu am nimic de demonstrat industriei, familiei, prietenilor, pentru că eu cred că am făcut-o timp de mulți ani. O fac pentru că pasiunea mea a crescut de-a lungul anilor. Iar acum o fac pentru că mă distrez", a explicat ea.



În interviul acordat, Celine a vorbit și despre pierderea imensă pe care a suferit-o după moartea soțului ei, René Angélil. Ea a povestit cum a găsit puterea de a suporta durerea și de a merge mai departe, oferindu-le câteva sfaturi celor care au trăit drama pierderii unui om drag.

Dion a spus că a trebuit să-și recâștige încrederea în sine:, a adăugat ea.Celine a vorbit și despre prezentul său, mărturisind că acum se simte mai puternică decât oricând, iar asta li se datorează în mare parte celor trei copii. Ea l-a evocat încă o dată pe René, cel care i-a clădit cariera muzicală încă de la vârsta de 12 ani, când a descoperit-o, dându-i "atât de multă energie, putere și gândire pozitivă" înainte de a pleca. Acum, vedeta este și mamă și tată pentru copiii săi:, a spus ea.Celine a adăugat că acum se simte mai frumoasă ca oricând:Celine a dezvăluit că este din nou îndrăgostită, la 51 de ani, dar nu a dorit să ofere alte detalii despre acest subiect:, a subliniat ea, după care a vorbit în termeni mai vagi: